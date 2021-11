"Vaccin Pfizer : des essais au cœur d'un "scandale", quelles conséquences ?"

PFIZER. Depuis plusieurs jours, un sous-traitant de Pfizer est accusé de négligences. Alors que le laboratoire a indiqué garder le silence, jeudi 4 novembre 2021, dans quoi est-il mis en cause ?

[Mis à jour le 5 novembre 2021 à 11h15] Ni la FDA (la Food and Drug Administration, l'agence américaine du médicament), ni Pfizer ne se sont encore exprimés sur le sujet et, pourtant, il continue de faire couler de l'encre, trois jours après les révélations du British Medical Journal. Dans son article du mardi 2 novembre 2021, la revue médicale britannique pointe manquements et négligences lors des essais de phase 3 du vaccin de la société pharmaceutique américaine, réalisés par Ventavia, sous-traitant texan. Des révélations qui suscitent l'emballement des antivax et antipass, Florian Philippot en tête. L'ex-bras droit de Marine Le Pen a consacré de nombreux tweets au sujet. Pfizer a indiqué à LCI, jeudi 4 novembre, qu'il ne souhaitait pas faire de commentaire.

Le British Medical Journal relève plusieurs négligences dans son article, notamment : des falsifications de données, des formations incomplètes chez les employés du sous-traitant, des stockages des produits à de mauvaises températures, des retards de déclarations des effets indésirables. La revue médicale britannique note, par exemple, des cas où les participants aux essais étaient placés dans un couloir après l'injection, sans surveillance par le personnel clinique, des échantillons de laboratoire mal étiquetés, ou encore des écarts de protocoles non signalés. Est également noté, entre autres, le fait que le personnel médical pouvait, dans certains cas, savoir si des participants à l'essai clinique se trouvaient dans le groupe recevant le vaccin ou dans celui dit "témoin", qui se faisait inoculer un placebo. Cependant, le British Medical Journal affirme que ces révélations ne remettent nullement en cause les données fournies par Pfizer sur l'efficacité et la sécurité de son vaccin. De surcroit, si ces informations s'avèrent vraies, elles ne porteraient que sur 1 000 personnes, soit 2,3% des 43 000 participants présents sur les nombreux sites de Pfizer pour les essais clinique de phase III. Les éventuelles conséquences de ces négligences seraient donc extrêmement limitées. D'autant plus qu'aujourd'hui, on dispose de résultats en "vie réelle", avec un recul de plusieurs mois rassurant sur l'efficacité et la sûreté du vaccin Pfizer.

Ces révélations font suite aux dénonciations de Brook Jackson, ex-directrice régionale de Ventavia, qui a affirmé dans les colonnes de la revue médicale britannique que "le personnel qui a conduit les contrôles de qualité était débordé par le volume des problèmes qu'ils découvraient." La lanceuse d'alerte affirme avoir alerté son employeur une "centaine" de fois, ainsi que la FDA et ce, dès septembre 2020. L'ex-employée du sous-traitant de Pfizer soutient également qu'elle aurait été renvoyée le jour où elle s'est plainte à la FDA.

NEW: Our latest investigation hears from a whistleblower engaged in Pfizers pivotal covid-19 vaccine trial. Her evidence raises serious questions about data integrity and regulatory oversight https://t.co/Ho99hQhwRM — The BMJ (@bmj_latest) November 2, 2021

Qu'est ce que Ventavia, le sous-traitant de Pfizer montré du doigt dans le "PfizerGate" ?

Ventavia, de son nom complet "Ventavia Research Group", est une société texane créée en 2013. Sur son site, elle se présente comme un "réseau de sites d'investigation privé et expérimenté, composé de médecins qualifiés, de coordinateurs de recherche clinique certifiés et de spécialistes du recrutement". Ventavia a mené des essais sur 1 000 personnes dans le cadre des tests du vaccin anti-Covid développé par Pfizer. Au total, ce sont 43 000 personnes qui ont participé aux essais cliniques de Pfizer.

En savoir plus

Une troisième ou quatrième dose du vaccin de Pfizer, pour qui ?

Depuis le 1er septembre, les personnes de plus de 65 ans ou sévèrement immunodéprimées peuvent se faire injecter une 3e dose de vaccin Pfizer pour renforcer leur immunité. Dans certains cas, il est même possible de recevoir une 4e dose, a indiqué le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV) dans son avis du 19 août : "Pour les personnes immunodéprimées ayant reçu une troisième dose de vaccin au deuxième trimestre 2021, la campagne de rappels constitue alors l'opportunité d'une quatrième dose." Sur son site, le ministère de la Santé précise que l'injection d'une 3e ou 4e dose de vaccin Pfizer, le seul autorisé pour les rappels actuellement, concerne les personnes qui ont reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques, celles sous chimiothérapie lymphopéniante ou traitées par des médicaments immunosuppresseurs fort, mais aussi les patients dialysés chroniques.

Le vaccin Pfizer bientôt administré aux enfants de 5-11 ans ?

Il y a quelques semaines, le groupe Pfizer a dévoilé un avis favorable pour la vaccination des enfants de 5-11 ans. Sur un échantillon de 2 268 enfants "volontaires", les deux groupes annoncent t que le vaccin est "bien toléré" et qu'il offre une réponse immunitaire "robuste" à cette tranche d'âge. Pfizer et BioNTech prévoient de soumettre ces données aux autorités "dès que possible". Une fois la demande déposée, l'Agence américaine du médicament se prononcera "probablement dans une question de semaines plutôt que de mois". Quid des effets secondaires ? Des études préalables avaient montré que la dose entière pouvait provoquer des effets indésirables plus sérieux chez les enfants. Selon le communiqué, les 2 268 " volontaires " de 5 à 11 ans ont présenté des réactions "comparables" à celles de leurs aînés avec la formule complète. Les enfants ont en effet reçu des doses à 10 microgrammes par injection contre 30 microgrammes habituellement pour les plus âgés.

Les études sur l'efficacité du vaccin se poursuivent, et les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains ont publié de nouvelles conclusions le 27 juillet. Ils estiment que l'ensemble des vaccins peuvent perdre en efficacité contre l'infection et la transmission du variant Delta. Selon leurs données, la charge virale observée chez une personne infectée mais vaccinée est similaire à celle d'un malade non-vacciné, mais les CDC n'ont pas communiqué de chiffres. En parallèle, d'autres études confirme l'efficacité, plutôt conséquente, du vaccin Pfizer contre le variant Delta. Comme les recherches de l'institut de santé anglais dont les calculs conduisent à considérer le produit efficace à hauteur de 88%. Selon les données publiées ce 21 juillet 2021 dans la revue New England Journal of Medicine, les deux doses du vaccin sont suffisantes pour neutraliser cette nouvelle souche. Dans le détail et après analyse des 19 109 cas dont 4 272 avec le variant Delta, l'étude met en évidence qu'une seule dose du vaccin Pfizer ne protège qu'à 35 %, contre 88 % pour les deux doses.

Une étude réalisée par les autorités britanniques et publiée début juin dans la revue médicale The Lancet indique que le niveau d'anticorps neutralisants est près de six fois moins élevé en présence du variant Delta qu'en présence de la souche historique du virus. "Après une seule dose de Pfizer/BioNTech, 79% des personnes avaient une réponse anticorps détectable contre la souche originelle (du virus), mais cela tombait à 50% pour le variant Alpha, 32% pour le variant Delta et 25% pour le variant Beta" explique en détail l'étude. Une autre étude, faite en France par l'Institut Pasteur, expliquait fin mai que les anticorps neutralisants produits par la vaccination avec Pfizer/BioNTech sont trois à six fois moins efficaces contre le variant Delta que contre le variant Alpha.

Une autre étude, encore en attente de données consolidées, publiée dans la revue MedRxiv indique de son côté que le vaccin Pfizer serait efficace à seulement 42% contre le variant.

Les laboratoires américain et allemand avaient publié très tôt les résultats de la phase 3 des essais clinique. Il s'agit de la toute dernière avant que soient consolidés les résultats en vue d'une homologation officielle des autorités sanitaires, ce qui a été fait depuis dans l'UE, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Canada. Dans son communiqué de presse publié le 18 novembre, le duo américano-germanique a assuré que son vaccin était efficace à 95 %, sans donner plus de précision. Depuis, une revue médicale très renommée aux Etats-Unis, The New England Journal of Medicine, a publié l'intégralité des résultats des essais cliniques et a confirmé ce chiffre, qualifiant le tout de "triomphe".

Tout au long de l'épidémie, plusieurs études ont démontré qu'il réduisait drastiquement les risques de développer des formes graves, la dernière étude EPI-PHARE réalisée fin mai par l'Agence nationale de sécurité des médicament (ANSM) et l'Assurance maladie avançait le chiffre de 87% de protection contre les formes sévères pour les plus de 75 ans, personnes les plus sujettes à une hospitalisation.

Le vaccin Pfizer-BioNTech reste-t-il efficace contre les virus mutants, qui se propagent en France ? La réponse est oui, selon BioNTech. Le 8 janvier, la société allemande a indiqué dans un communiqué que son produit, développé avec le laboratoire américain, "peut neutraliser" les variants détectés en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. "Les anticorps des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 neutralisent efficacement le SRAS-CoV-2 avec une mutation clé qui se trouve également dans deux souches hautement transmissibles", a précisé l'entreprise, selon l'AFP dont Le Figaro se fait l'écho.

Le vaccin Pfizer peut être administré à l'ensemble de la population éligible à la vaccination. Il est même, avec Moderna, recommandé dans la campagne de rappel pour les personnes fragiles et les plus de 65 ans.

La Food and Drug Administration (agence américaine du médicament) a publié la liste des composants du sérum fabriqué par le duo américano-germanique. On retrouve ainsi des lipides, du sucre, du sel et de l'eau, tout cela venant accompagner le principe actif de l'ARN-Messager, qui vise à donner à l'organisme les informations génétiques nécessaires pour déclencher une protection contre le virus. Plus en détail, on retrouve dans le vaccin de Pfizer quatre types de sel (chlorure de potassium, chlorure de sodium, phosphate de potassium monobasique, phosphate dibasique de sodium dihydraté), chargés d'équilibrer le pH de la préparation.

La France participe activement à la production du vaccin Pfizer, depuis le vendredi 9 avril grâce à un site de l'industriel Delpharm, mobilisé pour mettre en flacon le précieux liquide anti-covid. Emmanuel Macron s'est rendu dans l'usine d'Eure-et-Loire, pour le lancement de la production du vaccin. Le président de la République a rappelé l'objectif du gouvernement : produire 250 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 cette année. "Nous allons nous organiser pour, sur notre sol, développer de la capacité de production de la substance même d'ARN messager", a-t-il déclaré, lors de ce déplacement. Le vaccin Pfizer-BioNTech est le premier à avoir été autorisé sur le sol français. D'après l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), 0,2% des vaccinés ont fait part d'effets secondaires. Sur BFMTV, ce vendredi, le directeur vaccins de Pfizer France, David Lepoittevin affirmait que le sérum maintenait "un très haut niveau d'efficacité" face aux variants britannique, sud-africain et brésilien.

L'Europe compte pour la moitié de la production de vaccins Pfizer, alors que les Vingt-Sept accélèrent la vaccination sur leur territoire. Le laboratoire américain compte vendre aux États-Unis jusqu'à 600 millions de doses, 120 millions de doses pour le Japon et 40 millions pour la Grande-Bretagne. D'autres pays ont passé commande auprès du laboratoire américain, dont la Chine, l'Indonésie et le Canada. De son côté, la Commission européenne a commandé 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech. Ce réassort porte à 600 millions le nombre de doses commandées pour l'Union européenne. "Nous avons désormais sécurisé l'achat de suffisamment de doses pour vacciner 380 millions d'Européens, soit 80 % de la population européenne, et d'autres vaccins vont suivre dans les semaines et mois à venir ", a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, lors d'une conférence de presse, citée par Le Monde.

La laboratoire américain s'est associé à l'institut Biovac installée au Cap en Afrique du Sud pour produire des vaccins sur place. La nouvelle est historique puisque qu'il s'agira du premier vaccin à ARN messager produit sur le continent africain. Le laboratoire se fixe pour objectif de produire d'ici à 2023 au moins 100 millions de doses par an. La production devrait débuter dès l'année prochaine et il est déjà acté que toutes les doses produites en Afrique seront uniquement à destination des pays africains. C'est une façon pour le continent d'être moins dépendant des pays étrangers même si cela ne suffira pas pour vacciner tout un continent. Le président Ramaphosa s'est en tout cas réjoui de la conclusion du partenariat et l'a qualifié de "progrès majeur pour surmonter l'inégalité vaccinale".

Si la protection offerte par le produit de Pfizer est conséquente, les effets secondaires sont également particulièrement scrutés par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) à la suite de l'injection du vaccin. Dans son dernier rapport daté du 8 octobre, l'ANSM indique que 57 330 cas d'effets indésirables ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Bordeaux, Marseille, Strasbourg et Toulouse). Au total, plus de 75 697 000 injections ont été réalisées au 30 septembre 2021. La majorité des effets indésirables sont attendus et non graves.

Par ailleurs, Philip Dormitzer, directeur scientifique de Pfizer, a déclaré mercredi 7 septembre au Financial Times que Pfizer et son co-développeur BioNTech "ont utilisé le niveau de dose minimum" pour obtenir une réponse immunitaire plus forte que celle obtenue avec le Covid-19. Il a ajouté qu'une dose plus élevée aurait pu entraîner davantage d'effets secondaires. "Si vous regardez ce qui s'est passé avec tous les vaccins Covid-19, ce sont souvent les effets indésirables qui ont déraillé"

Le zona, un vrai effet secondaire ?

Le zona pourrait-il devenir un effet secondaire reconnu du vaccin Pfizer ? Réputé pour avoir des effets secondaires bénins, le vaccin du laboratoire américain pourrait revoir son discours après la découverte de plusieurs cas de zona potentiellement liés à l'inoculation du vaccin anti-Covid. Le zona, qui est une maladie liée à la réactivation du virus de la varicelle, souvent observée chez des personnes aux défenses immunitaires faibles entrainant des pustules qui restent très douloureuses pendant des jours ou des semaines, a été recensé à 112 reprises selon l'Agence nationale de sécurité des médicaments, dont 86 fois avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Pour l'heure, les cas sont peu nombreux mais ils sont tout de même sous la vigilance des autorités car cet effet secondaire n'a pas été évoqué par le laboratoire américain lors du lancement de son vaccin.

Des cas de myocardite ?

Après quelques inquiétudes en Israël avec la découverte de plusieurs cas de myocardite et péricardites sur les jeunes patients, respectivement 64 et 111 cas ont été recensés depuis le début de la vaccination en France selon le dernier rapport de l'ANSM ce 16 juillet. L'agence fait savoir que "la majorité des cas sont rétablis ou en cours de rétablissement." Le signal de myocardite et péricardite est confirmé comme effet secondaire et surveillé au niveau européen mais l'ANSM indique que "ces effets indésirables rares ne remettent pas en cause le rapport bénéfice/risque du vaccin". Ces inflammations cardiaques pourraient surtout survenir chez les hommes les plus jeunes, vaccinés par le produit Pfizer. En Israël, 275 cas de myocardite ont été détectés depuis le début de la campagne vaccinale, en décembre 2020. Au total, 5 millions de personnes ont été vaccinées dans le pays. Parmi eux, 95 % des cas de myocardite ont été déclarés comme "légers".

Vous venez d'avoir votre 2e dose et vous avez des courbatures, de la fatigue, des maux de tête, de la fièvre... Pas de panique, ce sont des symptômes classiques après la deuxième dose avec les vaccins à ARN messager. La première dose permet de créer la réponse immunitaire spécifique à la protéine Spike du virus provoquant le Covid-19, alors que la deuxième dose réactive le système immunitaire", explique à LCI Morgane Bomsel, chercheuse du CNRS à l'Institut Cochin. "Pour avoir une bonne réponse immunitaire, il faut que notre système soit activé par une inflammation transitoire". "La seconde dose correspond à une réponse immunitaire plus forte, puisqu'on ne part pas de zéro, avec déjà un certain taux d'anticorps créé par la première injection", explique Bernard Bégaud, professeur de pharmacologie à l'université de Bordeaux. "Avec une nouvelle dose, celui-ci monte alors beaucoup plus haut. Et plus vous êtes immunisé, plus vous répondez à l'injection, et plus vous pouvez exprimer des effets latéraux à cette réponse immunitaire."

Une étude publiée le 10 mars dans la revue scientifique New England Journal of Medecine suggère qu'une seule dose du vaccin Pfizer administré à une personne ayant déjà contracté le Covid-19 protège davantage qu'une vaccination complète, soit deux injections, chez une personne encore épargnée par le virus. Les anticorps seraient entre 10 fois et 45 fois plus nombreux dans le cas d'une immunité préexistante. Les chercheurs à l'origine de l'analyse ont expliqué que "des études de suivi en cours montreront si ces différences précoces dans les réponses immunitaires se maintiennent sur une période de temps prolongée." En février, la Haute Autorité de Santé défendait déjà l'idée de prendre en compte le mémoire immunitaire des anciens malades et de n'utiliser qu'une seule dose du vaccin Pfizer sur ces personnes, en guise de piqûre de rappel.

Initialement, le délai entre les deux doses du vaccin Pfizer était de 35 jours. Désormais, il est possible de décaler les deux doses de seulement 21 jours.