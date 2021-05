Vaccin Moderna : 145 500 doses perdues dans le Sud ?

Depuis ce jeudi, la vaccination avec le vaccin à ARN messager est désormais possible dans les pharmacies et avec les médecins traitants, mais une panne de camion empêche la livraison des doses dans le Sud.

[Mis à jour le 28 mai 2021 à 15h43] La vaccination avec le vaccin Moderna est accessible auprès des médecins et pharmaciens depuis ce jeudi 27 mai. En autorisant ce déploiement, le gouvernement espère donner un un nouveau coup de fouet à la campagne de vaccination dans les officines qui sont impactées par la réticence envers le vaccin AstraZeneca. "Ces dernières semaines, on a progressivement connu une baisse de la vaccination en officine, avec une certaine désaffection pour le vaccin AstraZeneca" explique Bruno Galan, président du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens d'Occitanie. "On espère désormais procéder à beaucoup plus de vaccinations en officine. "

Mais malheureusement, ce 28 mai, en raison d'une panne de camion, un peu plus de 70 entrepôts situés en Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui devaient recevoir au total 145 500 doses de vaccin, ne pourront être livrés ce vendredi 28 mai. Selon Santé publique France, la panne et le dépannage ont "entraîné une excursion de température" et Moderna a du être consulté "pour statuer sur le sort de ces doses". "Les pharmaciens et les médecins sont contraints d'annuler tous les rendez-vous pris auprès de leurs patients, sans visibilité pour en fixer de nouveaux. Cette situation, qui désorganise grandement la campagne de vaccination, devient ingérable pour les professionnels de santé de ville, déjà confrontés à des modalités de commande complexes", assure la FSPF.

Ce qu'on sait sur le vaccin moderna