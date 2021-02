Des humains vivant bientôt sur Mars ? A quoi pourrait ressembler le quotidien ?

Votre activité principale d'explorateur sur Mars, consiste à... ramasser des cailloux (si si). "Les humains sont plus rapides, plus précis et peuvent aller plus loin que tous les Rover téléguidés", a ainsi estimé auprès de L'Express Alain Souchier, alors président de l'Association Planète Mars. Et d'ajouter que l'astromobile Opportunity avait mis plus de dix ans à parcourir sur Mars la "distance quotidienne des astronautes des missions Apollo à bord de leur Jeep" (42 kms).