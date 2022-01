4eme dose de vaccin Covid : va-t-elle être instaurée en France ? Pour qui et quand ?

4EME DOSE. Alors que la campagne de rappel vaccinal est en cours en France, Israël a ouvert la voie à une quatrième dose pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Une décision similaire pourrait-elle être prise dans l'Hexagone ? Olivier Véran s'est exprimé sur le sujet.

Après une première, une deuxième et désormais une troisième dose de vaccin, les Français vont-ils être soumis à une quatrième injection pour faire face au Covid-19 ? La porte a été ouverte début décembre par le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. "Il est possible que nous ayons besoin, à un moment donné, d'une quatrième dose", avait-il lâché devant la commission des Affaires sociales du Sénat. De quoi susciter de nombreuses interrogations, alors que le rappel vaccinal imposé pour conserver le pass sanitaire fait l'objet de vifs débats.

Depuis, le ministre de la Santé, Olivier Véran, est régulièrement interrogé sur cette éventualité. Mais pour l'heure, l'exécutif refuse de dire si oui ou non un nouveau passage dans un centre de vaccination sera nécessaire. "Nous verrons. Je n'ai pas la réponse à cette question", a-t-il simplement répondu, lundi 3 janvier 2022, sur France inter. Pour autant, le ministre a indiqué que "la question va se poser assez vite pour les personnes fragiles dans notre pays, les personnes immunodéprimées, les personnes très âgées qui sont à trois, quatre mois de leur rappel", expliquant que, à l'image de l'argumentaire scientifique déroulé pour la 3e dose, "ce qu'on voit, c'est que l'immunité, qui est très forte après le rappel, commence à baisser au bout de quelques semaines et donc, il faut pouvoir protéger".

Vers une 4eme dose de vaccin contre le Covid en France, comme en Israël ?

Si le dossier devrait prochainement arriver sur la table, il ne devrait pas être à l'ordre du jour du Conseil de défense sanitaire du 5 janvier. Pour l'heure, les organes décisionnaires "discute[nt] avec les scientifiques", a précisé Olivier Véran. Surtout, la France souhaite d'abord observer l'efficacité de la quatrième en dose en Israël, qui l'a ouverte depuis le début de l'année aux plus de 60 ans ainsi qu'au personnel médical, après un rétropédalage. Fin décembre, le Premier ministre du pays du Moyen-Orient avait en effet annoncé ouvrir la vaccination à ces deux publics ainsi qu'aux personnes fragiles, avant de la suspendre le 30 décembre. En cause, l'absence d'une étude vérifiant si le variant Omicron n'offrait pas une immunité aux personnes l'ayant contracté, épargnant ainsi la population d'une nouvelle injection. Une étude clinique a ainsi été menée sur des soignants, aboutissant à l'autorisation de mise sur le marché d'une 4e dose de Pfizer.

"Cette hésitation reflète le fait que nous sommes encore dans une phase d'incertitude. Il faut se donner le temps, les semaines nécessaires devant nous, pour essayer d'évaluer au mieux sur le plan scientifique pour fonder une éventuelle décision de ce type", a expliqué Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, sur BFM TV le 3 janvier. "Quand on aura leurs données, j'imagine qu'on bougera", a, de son côté, commenté Olivier Véran. Aucun calendrier n'est donc publiquement étudié.

Cependant, dans les faits, un nouveau rappel a déjà commencé à être injecté en France, sur un public très particulier. C'est ce qu'a annoncé Alain Fisher, indiquant que "pour les personnes très immunodéprimées, on est déjà à la 4e dose depuis un bon moment". Sans pour autant évoquer un élargissement progressif selon les tranches d'âge ou spécificités médicales, voire d'une ouverture généralisée. Olivier Véran a toutefois prévenu : "Si on a un vaccin qui est sûr, efficace et qui devait nous protéger dans la durée, nous prendrions hélas cette habitude d'avoir des rappels de temps en temps".