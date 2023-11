Si vos yeux sont de cette couleur, vous voyez mieux la nuit que les autres

Se repérer la nuit comme les chats ou les hiboux, ça vous fait rêver ? Certains d'entre-nous ont plus de chances d'y arriver que d'autres.

On ne choisit pas la couleur de ses yeux. Vous vous dites sans doute qu'après tout, il ne s'agit que d'un détail esthétique, que ça n'est pas vraiment utile d'avoir de beaux yeux, donc que ce n'est pas bien grave... Détrompez-vous ! La couleur de nos yeux pourrait bien avoir une certaine utilité en dehors de la séduction. Certaines couleurs seraient en effet avantagées dans la vie de tous les jours.

De quelles caractéristiques parle-t-on ? Celles qu'ont les hiboux, les chats, les putois, les loups, les ratons laveurs... Ces espèces peuvent se repérer et se déplacer avec discrétion et précision en pleine nuit. Ils n'ont pas de super pouvoirs, mais leur nature est ainsi faite : leurs yeux leur permettent de voir la nuit. L'être humain n'a pas les mêmes capacités, mais même avec peu de lumière, nous sommes en mesure de nous repérer la nuit. Pourquoi ? En quelques mots, cela est lié aux récepteurs présents au fond de la rétine de l'œil. Il en existe deux types : les cônes (environ 6 millions par œil) et les bâtonnets (aux alentours de 120 millions par œil).

Et quand il s'agit de voir la nuit, ce sont les bâtonnets qui entrent en jeux. Plus sensibles à la lumière que les cônes, ces derniers sont capables de capter celle-ci même quand elle est faible. Les cônes quant à eux se chargent de capter les couleurs. Selon la science, les personnes avec un nombre plus élevé de bâtonnets se débrouilleraient donc mieux dans l'obscurité que les autres. Et la couleur des yeux dans tout ça ?

Selon des travaux scientifiques, la couleur des yeux pourrait, dans une certaine mesure, influencer la capacité de voir la nuit. Celle-ci dépend du taux de mélanine présent dans l'iris. Plus le taux est élevé, plus l'oeil est foncé. En quantité plus importante chez les yeux foncés, elle agit comme un écran face au soleil en atténuant ses rayons. Par conséquent, les yeux foncés, marron ou noirs, plus pigmentés, sont moins sensibles à l'éblouissement, car les yeux plus foncés agissent comme un filtre de lumière un peu plus puissant.

Les personnes aux yeux clairs, bleus ou verts principalement, auraient selon cette logique une meilleure capacité à voir la nuit car elles ont moins de pigment dans l'iris, ce qui rend celui-ci plus translucide et laisse entrer plus de lumière. En revanche, il y a un inconvénient : les jours très ensoleillés, attention à l'éblouissement, car les yeux clairs y sont plus sensibles !

L'une des principales études sur la question a été menée aux Etats-Unis par la National Library of Science. Les chercheurs ont étudié les réactions aux stimuli lumineux chez 36 personnes et sont arrivés à la conclusion qu'une densité de pigmentation plus élevée permettait bien une meilleure gestion de la réaction à la lumière. Les conclusions de ces études insistent cependant sur le fait que l'influence de la couleur des yeux reste assez limitée, que ce soit en terme d'avantages ou désavantages. Les capacités attribuées à la couleur des yeux sont donc à considérer avec précaution.