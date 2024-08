Devenir invisible comme Harry Potter sera bientôt possible avec cette invention

Harry Potter et sa cape d'invisibilité peuvent aller se rhabiller. Une équipe de chercheurs a mis au point une invention qui pourrait rendre les choses invisibles.

Chez les animaux, il est souvent admis que la couleur des plumes, pelage, écailles, etc., n'est pas un hasard et a forcément une utilité pour l'animal en question. La couleur des animaux peut avoir un intérêt pour la reproduction, la chasse ou la survie. Certaines espèces sont de vraies expertes en termes de camouflage. Le caméléon est par exemple très connu pour sa capacité à changer de couleur, pour se fondre dans le décor et ainsi paraître complétement invisible. Certaines espèces de pieuvres possèdent aussi cette caractéristique.

C'est en partant de cette particularité qu'un groupe de scientifiques a développé un nouveau matériau invisible. Comme le rapporte le South China Morning Post, ce groupe de chercheurs issus de deux universités chinoises, qui a créé ce nouveau matériau baptisé "Chimera", s'est inspiré de trois espèces animales : le caméléon, la grenouille de verre et le dragon barbu. Le nom choisi par les chercheurs vient quant à lui de la créature mythique qui associe chèvre, lion et serpent.

Dans leur étude publiée dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, les scientifiques expliquent que le "Chimera" possède une "réflexion micro-onde réglable" selon l'environnement similaire à celle du caméléon, la capacité "d'acclimatation thermique" du dragon barbu et la transparence optique d'une grenouille de verre. Comme l'explique la revue Business AM, la métasurface "Chimera" a été développée selon un processus complexe, en cinq étapes.

Les matériaux utilisés pour arriver à cette nouvelle invention possédaient déjà des propriétés spéciales en terme de réflexion de la lumière et de la chaleur. Ainsi, le "Chimera" permet de contrôler la lumière et la chaleur de manière intelligente. Et le résultat est bluffant si on en croit l'étude : il aurait la spécificité d'être presque indétectable par les radars et caméras. L'étude des chercheurs chinois démontre que le nouveau matériau obtenu est presque invisible pour les caméras thermiques, en plus de passer inaperçu à l'œil nu.

Une telle invention pourrait avoir plusieurs utilités. D'abord sur le plan militaire, appliquée aux équipements et aux personnes, elle permettrait de devenir indétectable et être d'une efficacité redoutable. Le "Chimera" pourrait aussi permettre une observation de la nature bien plus efficace qu'avec les techniques actuelles. Ce matériau pourrait permettre de placer des dispositifs d'observation sans déranger les animaux ni altérer leur comportement du fait de la présence de l'homme. De nombreuses autres possibilités pourraient voir le jour dans le cas où ce matériau prouverait son efficacité.