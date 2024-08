Une attaque de l'Iran contre Israël redoutée d'ici quelques jours

Les inquiétudes concernant une escalade militaire au Proche-Orient grandissent après la multiplication des menaces de l'Iran contre Israël.

Les inquiétudes face à une escalade militaire au Proche-Orient s'amplifient, après la multiplication des menaces de l'Iran et de ses alliés contre Israël. L'assassinat par le renseignement israélien d'Ismaïl Haniyeh, dirigeant du Hamas, lors d'une visite en Iran pour l'intronisation du nouveau président, a conduit Téhéran à promettre une réponse forte.

Le porte-parole du ministère des Affaires Étrangères iranien, Nasser Kanaan, a annoncé le 4 août que bien que "[l'Iran) ne soit pas intéressé par l'escalade des conflits régionaux, il est nécessaire de punir" Israël. Selon le site d'information Axios, citant deux sources anonymes, l'Iran est prêt à attaquer directement Israël en représailles à l'assassinat du chef politique du Hamas et il est probable qu'il le fasse dans les jours qui viennent.

Désaccords en Iran, Israël se tient prêt

Une attaque pourrait avoir lieu avant les négociations sur les otages et le cessez-le-feu à Gaza prévues pour ce jeudi 15 août. Un timing qui pourrait compromettre les pourparlers. La situation reste cependant "fluide" en raison de désaccords au sein du leadership iranien. Les services de renseignement israéliens estiment que l'Iran n'a pas encore décidé du calendrier et de la nature de sa riposte. La pression internationale et les débats internes pourraient pousser le Guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, à reporter voir à restreindre les mesures de rétorsion à l'encontre d'Israël.

Israël n'a pas commenté la mort d'Ismaïl Haniyeh, mais avait promis de détruire le Hamas après l'attaque sans précédent menée par le groupe terroriste le 7 octobre sur son sol, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a affirmé que son pays était prêt à faire face "à l'Iran et ses sbires sur tous les fronts". Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a informé son homologue américain Lloyd Austin des préparatifs militaires iraniens suggérant une attaque imminente. Washington a ainsi ordonné le déploiement d'un sous-marin lance-missiles dans la région.