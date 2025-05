Guerre Inde-Pakistan : pourquoi ça dégénère, les origines du conflit

Les deux puissances nucléaires sont entrées dans un conflit armé majeur. Une nouvelle guerre entre l'Inde et le Pakistan est à redouter, compte tenu des échanges de tirs qui se sont accélérés au Cachemire.

L'essentiel L'Inde et le Pakistan sont entrés dans un affrontement que certains observateurs qualifient de "guerre". Les deux pays se sont mutuellement bombardés dans la nuit de mardi à mercredi.

L’Inde a indiqué que 8 personnes étaient mortes et 29 blessées sur son territoire, l’armée pakistanaise a fait état de son côté de 26 civils morts et 46 blessés, soit un total provisoire de 34 morts et 75 blessés.

Selon le Pakistan, l'Inde a ciblé le barrage hydroélectrique de Neelum-Jhelum, servant à produire de l'électricité au Cachemire.

Le conflit s'est accéléré et intensifié avec des tirs d’artillerie le long de la frontière contestée au Cachemire dans la nuit. Quelques heures avant cet échange de tirs, l'Inde avait procédé à des frappes sur le sol pakistanais en représailles à l’attentat meurtrier de Pahalgam, qui a fait 26 morts le 22 avril dernier. L'Inde assure que cet attentat a été avalisé par le Pakistan. Islamabad dément et a proposé une "commission d’enquête internationale", sans se prononcer sur ses liens avec les jihadistes du pays.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé l’Inde et le Pakistan "à la retenue". "Nous comprenons l’aspiration de l’Inde à se protéger contre le fléau du terrorisme, mais nous appelons évidemment l’Inde comme le Pakistan à la retenue, pour éviter l’escalade et évidemment à la préservation des civils", a-t-il dit.

La situation au Cachemire est particulièrement tendue depuis quelques années. Depuis août 2019, le plan d’hindouisation du gouvernement indien a créé un climat de conflit extrême, en supprimant l’article 370 de la constitution indienne qui garantissait l’autonomie de l’État. L’Inde multiplie les projets immobiliers au Cachemire, les ONG font état depuis des années d'une répression continue contre les musulmans, avec des arrestations d’avocats, de journalistes, et des détentions arbitraires. Les actes de terrorisme islamistes se multiplient par ailleurs, sans que le Pakistan n'agissent pour les arrêter.

En direct

10:10 - L'Inde assure avoir frappé des cibles terroristes Une porte-parole de l’armée indienne indique que neuf "camps terroristes" frappés par des tirs de missiles indiens au Pakistan la nuit dernière ont été "détruits", précisant que ces cibles avaient été "choisies pour éviter tout dommage aux infrastructures civiles ou toutes pertes civiles". De son côté, "l’armée pakistanaise a abattu cinq avions de chasse et un drone de combat pour se défendre et répondre à l’ennemi" qui l’attaquait, a déclaré ce matin le porte-parole de l’armée pakistanienne, le lieutenant général Ahmed Chaudhry, précisant que "trois Rafale, un MiG 29 et un avion SU" avaient été détruits.

En savoir plus

Pour comprendre les tenants et aboutissants de ces tensions, il faut revenir en arrière. En 1947, l'Inde s'est scindée durant ce qu'on appelle la "partition des Indes", formant les deux États actuels, Inde et Pakistan. Le premier a une majorité de sa population qui est hindoue, le second est à majorité musulmane. Depuis leur indépendance, les deux pays entretiennent des relations conflictuelles et de tension, entrecoupées par plusieurs guerres. Ils se partagent (avec la Chine) la région du Cachemire, très prisée et délimitée par une "ligne de contrôle". L'Inde comme le Pakistan revendiquent tous deux l'entièreté du territoire.

Au Cachemire, depuis les années 1980, des insurrections menées par des rebelles appellent à l'indépendance de la région, ou à son rattachement total au Pakistan. La zone disputée est en effet à majorité musulmane, comme son voisin. L'Inde accuse le Pakistan de soutenir ces mouvements séparatistes, "que New Delhi considère comme terroristes", explique au Parisien Olivier Da Lage, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).

Mardi 29 avril, le Premier ministre indien, Narendra Modi, avait quasiment donné carte blanche à son armée, en lui donnant "liberté de décider des cibles, du moment et du mode de la riposte indienne à l'attaque" au Cachemire indien. Le Pakistan a affirmé quelques heures plus tard disposer "de renseignements crédibles selon lesquels l'Inde a l'intention de lancer une frappe militaire dans les prochaines 24 à 36 heures, en utilisant l'incident de Pahalgam comme prétexte". "Toute agression entraînera une riposte décisive. L'Inde sera pleinement responsable de toute conséquence grave dans la région", a ajouté le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, dans un post sur X.

Les menaces d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan sont ainsi à leur paroxysme. "Il n'y a aucun doute sur une future frappe indienne dans les prochains jours", analyse au Parisien Olivier Da Lage. Par le passé, à la suite d'attaques au Cachemire indien, Narendra Modi avait toujours répondu par des frappes aériennes contre le Pakistan. Il n'y a donc pas de raison qu'il en soit autrement, voire que l'Inde frappe plus fort. "Ce ne sera très certainement pas un conflit à outrance. Il y a un déséquilibre des forces, le Pakistan a une capacité militaire moindre", nuance toutefois Olivier Da Lage. Les deux pays disposent de l'arme nucléaire, bien qu'il soit peu probable qu'ils y aient recours.