Koba LaD : une fortune évanouie derrière sa condamnation pour violence

Koba LaD a été condamné ce lundi par le tribunal judiciaire de Melun à 15 mois de prison ferme pour s'en être pris physiquement à son manager historique.

En détention provisoire depuis l'accident mortel survenu le 10 septembre dernier à Créteil, dans le Val-de-Marne, lors duquel son passager, William Dogber, a perdu la vie, Koba LaD, qui était alors positif au stupéfiant et a depuis été mis en examen pour "homicide involontaire aggravé" et "blessures involontaires aggravées", a été fixé sur son sort, ce lundi 13 janvier, dans une toute autre affaire. Le tribunal judiciaire de Melun l'a ainsi condamné à 15 mois de prison ferme pour violences avec incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours contre son ex-producteur, rapporte Le Parisien. Une peine supérieure aux réquisitions. Un an de prison ferme avait en effet été demandé. En revanche, le rappeur a été relaxé des chefs de vol et de séquestration. De leur côté, ses trois co-prévenus ont été relaxés.

Jugé en novembre dernier avec plusieurs de ses proches, Koba LaD était accusé dans cette affaire de violences et de séquestration d'avoir organisé une expédition sanglante contre Deuspi, son tout premier manager, qu'il accusait d'avoir volé une grosse partie de son argent. "Une plainte pour un million d'euros de préjudice est toujours en cours d'instruction", avait ainsi rappelé, lors du procès, l'un des avocats de la star.

Deuspi soupçonné de voler de l'argent depuis des années

Les faits remontent à avril 2022. Ce matin-là, le rappeur et sa bande rentrent très tôt d'un spectacle donné à Lille quand Koba LaD découvre que son compte en banque n'est plus très plein. Pour lui, c'est alors une évidence : son ami d'enfance Deuspi, qui est son producteur historique, lui vole de l'argent depuis des années. Deuspi est donc emmené par le rappeur et ses proches dans un entrepôt de Corbeil-Essonnes où il est allègrement tabassé.

Puis, direction son domicile où se trouve la compagne de Deuspi et son petit frère. "Deuspi m'a volé de l'argent", aurait alors lâché Koba LaD a Sarah, aujourd'hui séparée de l'ex-manager. Selon les dires de la jeune femme lors du procès, sont réclamés au manager "60 000 puis 80 000 et finalement 200 000 euros", relate Le Parisien. Après un nouveau tabassage, Deuspi aurait alors reçu plusieurs coups de couteau. "Ils voulaient qu'il fasse un transfert d'argent avec l'ordinateur, mais, à chaque fois qu'il se trompait de mot de passe, il prenait un coup de couteau", est-il rapporté. Si Koba LaD a bien reconnu face aux juges une bagarre avec son manager historique le 18 avril 2022, il a cependant toujours nié une quelconque séquestration, rappelle RTL.