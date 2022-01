"DIRECT. Grève du 27 janvier : un mouvement d'ampleur dans les écoles et les transports ?"

GREVE. Une nouvelle journée de mobilisation est organisée ce jeudi 27 janvier 2022 à la suite d'un appel à la grève générale. Les enseignants seront notamment dans la rue et certains transports perturbés. Suivez les manifestations en direct.

En direct

10:40 - La CFDT ne participe pas à la grève En revanche, la CFDT n'y participera pas. Laurent Berger, secrétaire général du syndicat, a indiqué sur Franceinfo, lundi 24 janvier, vouloir "privilégier les mobilisations sectorielles". "C'est la multiplication des initiatives concrètes et ciblées qui fera le résultat. Pas la grande manifestation interprofessionnelle. Le fourre-tout ne marche pas", plaide-t-il. La CFDT a décidé d'organiser de son côté le 3 février "une marche des travailleurs essentiels", qui devrait rassembler plusieurs centaines de personnes dans l'ouest parisien. 10:29 - Un lycée bloqué à Rennes A Rennes, un lycée est bloqué depuis 6h30 selon un élève, rencontré par Ouest-France. Des échauffourées auraient eu lieu à l'arrivée des forces de l'ordre. Le blocus n'est toujours pas levé. #Rennes des policiers devant le lycée Brequigny et les lycéens autour. Selon des élèves des tirs de lacrymogène aurait été tirés ce matin pic.twitter.com/EotXThmVWJ — Samuel Nohra (@SamuelNohra) January 27, 2022 10:09 - Pourquoi un appel à la grève générale a-t-il été lancé ? Les organisateurs demandent une augmentation du Smic et du point d'indice des fonctionnaires, et plus généralement de tous les salaires, allocations et pensions de retraite, dans un contexte de forte inflation (+2,8% sur un an en décembre) et de dividendes records. Les syndicats déplorent qu'il n'y ait eu aucun coup de pouce au Smic au cours du quinquennat, au-delà des augmentations automatiques, et pas davantage de relèvement du point d'indice. 09:35 - Blocus devant un lycée à Paris, la police intervient Au-delà des professionnels de tout secteur, les lycéens se mobilisent également ce jeudi, principalement en soutien des enseignants. A Paris, un blocus du lycée Georges Brassens s'est organisé dans le 19e arrondissement, tôt ce matin. Mais les forces de l'ordre sont rapidement intervenues, procédant à plusieurs interpellations. #Paris, plusieurs interpellations devant le lycée #Colbert. Les lycéens bloquent l’établissement en soutien aux professeurs qui demandent plus de moyens. #Protest #GreveDesEcoles #BLOCUS #ecole #GeneralStrike #manifestation #police #Greve27janvier #GreveGenerale #France pic.twitter.com/Ajf8XDOLPD — Jules Ravel (@JulesRavel1) January 27, 2022 09:29 - Environ 20% de grévistes chez les enseignants ? Les enseignants, déjà dans la rue les 13 et 20 janvier pour protester contre la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 à l'école, seront "près de 20%" à être en grève dans le premier degré, selon le syndicat Snuipp-FSU, qui représente les professeurs des écoles maternelles et élémentaires. 09:23 - Au moins 170 rassemblements partout en France Quelque 170 rassemblements et défilés auront lieu à l'appel des syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires, selon Céline Verzeletti, dirigeante confédérale CGT. "Nous pensons vraiment faire beaucoup plus que le 5 octobre", a-t-elle dit à l'AFP. Cette journée de mobilisation interprofessionnelle avait réuni 85 400 personnes selon le ministère de l'Intérieur, et plus de 160 000 selon la CGT. 09:18 - Une journée de grève générale et interprofessionnelle Elle était annoncée depuis le 5 janvier. Ce jeudi 27 janvier 2022, une journée de grève générale et interprofessionnelle est organisée par plusieurs organisations syndicales, dont la CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL "pour exiger des augmentations de salaires et défendre les emplois et conditions de travail" selon un communiqué commun, dans le "contexte social et économique [d'] augmentations des produits de première nécessité, de l’énergie comme de l’alimentation et, finalement, du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, demandeurs d’emploi et retraités".

L'Education nationale mobilisée pour la grève du 27 janvier

Des enseignants de l'Education nationale seront donc de la partie. Plusieurs organisations (CGT, FO, FSU, Sud-Solidaires ou encore la FCPE notamment) appellent à manifester pour revendiquer "une augmentation immédiate des salaires, notamment par l'augmentation significative de la valeur du point d'indice ; un recrutement immédiat et à hauteur des besoins de personnels sous statut dans les écoles, les établissements et les services ; toutes les créations de classes, d'heures et de postes nécessaires lors des opérations de carte scolaire à venir ; de réelles mesures de protection pour les personnels et les élèves ; de véritables mesures de sortie de la précarité pour les AED et AESH concernant les conditions d'emploi et de salaire".

Quelle sera la mobilisation au sein du personnel ? Si le 13 janvier, 38,4 % de grévistes avaient été recensés dans le premier degré par le ministère de l'Intérieur (75 % selon les syndicats) et 23,7 % dans le secondaire (62%), la journée de contestation du 20 janvier avait été radicalement moins suivie avec moins de 2 % de grévistes.

SNCF, RATP... Les transports touchés par la grève du 27 janvier ?

Au-delà des établissements scolaires, plusieurs préavis de grève ont été déposés dans le secteur des transports. A Paris et en Île-de-France, le réseau de RER sera principalement perturbé sur le RER B avec 1 train sur 3 au nord et 2 trains sur 3 au sud. Les RER A, C, D et E seront également impactés, tout comme les Transilien H, J et L (voir plus bas).

Du côté de la SNCF, les syndicats de cheminots CGT et Sud-Rail ont déposé un préavis de grève national. Vraisemblablement, les TGV ne seront pas touchés par la grève. En revanche, du côté des TER, les trains circulant en Normandie connaîtront des perturbations. Les lignes Paris – Argentan – Granville ; Caen – Le Mans – Tours et Caen – Granville – Rennes sont concernées.

Du côté de Nice (Alpes-Maritimes), le réseau de tramways ne fonctionnera pas. Les lignes L1, L2 et L3 seront à l'arrêt et des lignes de bus seront perturbées. "L'appel est individuel mais il est fort probable qu'il soit très suivi", prévient Stéphane Scie (Union départementale CGT 06) auprès d'Actu Nice. Le réseau de transports en commun de Grenoble (Isère) devrait lui aussi être touché, l'intersyndicale du réseau M'TaG invitant "tous les salariés M'TAG à se porter gréviste et venir participer à la manifestation qui démarrera de la gare à 10 heures", comme le rapporte Le Dauphiné.

La grève du 27 janvier suivie à Paris, Nice, Lille, Bordeaux...

Si des interrogations planent au-dessus de la mobilisation que connaîtra cet appel interprofessionnel à la grève générale, il n'en demeure pas moins que les fédérations locales des diverses organisations syndicales se sont activées ces derniers jours pour organiser la contestation. Ainsi, des cortèges devraient défiler dans de nombreuses villes de France, à Paris, évidemment, mais aussi en région, du côté de Nice, Lille ou encore Bordeaux.

Comme à chaque fois, Paris devrait être la ville dans laquelle le plus de manifestants se réunissent pour tenter de se faire entendre. Un rassemblement est prévu dès 12 heures place de la Bastille, avant un départ du cortège à 14 heures en direction de Bercy.

A Nice, un rassemblement est également prévu dans le cadre de l'appel à la grève interprofessionnelle. Les organisations syndicales ont prévu un regroupement des manifestants à partir de 10h30 au théâtre de Verdure, sur la promenade des Anglais, avant le départ du cortège.

Du côté de Lille, un premier rassemblement est prévu à 10 heures devant l'Hôtel de Région, puis une manifestation partira à 14h30 depuis la Porte de Paris. En revanche, aucune perturbation n'est à prévoir sur le réseau de métro, tramway et bus, comme l'a appris Lille Actu auprès d'Ilévia, le gestionnaire. En revanche, les écoles devraient être très perturbées.

Pour Bordeaux, peu d'informations ont, pour l'heure, circulé concernant une mobilisation dans la préfecture de la Gironde. Il est toutefois à noter qu'un rassemblement est prévu à partir de 11h30 place de la République.