Emmanuel Macron : voici ce qu'il a dit à Mbappé et aux Bleus ! Le président en a-t-il trop fait ?

Emmanuel Macron a assisté à la finale de la Coupe du monde et a longuement réconforté les Bleus et Kylian Mbappé sur le terrain comme dans les vestiaires après la défaite de ce dimanche 18 décembre.

Son visage était aussi fermé que celui des Bleus. Après une double égalisation, c'est aux tirs au but que l'équipe de France s'est inclinée face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar sous les yeux déconfits d'Emmanuel Macron, présent dans les tribunes le dimanche 18 décembre. Une défaite difficile pour les joueurs de Didier Deschamps et pour le président de la République que l'on sait animé par le ballon rond. D'ailleurs le chef de l'Etat est descendu sur le terrain pour réconforter les Bleus et en particulier Kylian Mbappé, homme du match côté français avec un triplé.

A plusieurs reprises, Emmanuel Macron a glissé des mots encourageants à l'oreille de l'attaquant de 24 ans sans réussir à obtenir un sourire du meilleur buteur du Mondial 2022. "Mbappé est un très grand joueur mais il est jeune, je lui ai dit qu'il n'avait que 24 ans, a confié Emmanuel Macron à la presse à l'issue du match. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise : il a été meilleur buteur de cette Coupe, c'est un joueur extraordinaire, il a déjà gagné une Coupe du monde, il fait une finale, il que 24 ans. Je le dis, franchement, je suis pas le meilleur pour raisonner ce soir les gens, car je suis au moins aussi triste que lui.

"J'ai vu des gens tellement tristes"

Emmanuel Macron a aussi pris quelques instants pour donner la mesure de la peine des joueurs de l'équipe de France à l'issue du match. "J'ai dit aux joueurs qu'ils nous avaient rendus très fiers et qu'à la fin, on a perdu un match de foot, on est passés à rien. C'est le sport. Mais j'ai vu des gens tellement tristes. C'est le sport aussi. Je félicite l'équipe d'Argentine, c'est un très grand peuple de sport, un très grand peuple de foot. Voilà, il y a des moments, on gagne des matchs mythiques, aux tirs au buts, on en a gagnés, on en a gagnés aussi. [...] Nous ça nous rend tristes, mais on peut être fiers de notre équipe, c'est très rare, en aillant gagné une Coupe, de revenir, d'aller en phase finale et de quasiment gagner".

Emmanuel Macron s'est donc rendu dans les vestiaires de l'équipe de France après les longues minutes passées sur le terrain de Lusail. Un moment pendant lequel le président de la République a rappelé aux joueurs qu'ils "nous ont rendus immensément fiers". "Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français, vous avez fait du grand football", a lancé le chef de l'Etat donnant l'impression de sortir de son rôle pour presque adopter celui d'entraîneur, à côté d'un Didier Deschamps au visage fermé et face aux joueurs éteints. Et le politique d'ajouter : "Les leçons vous les tirerez, il y aura sans doute des regrets après ce match mais [...] vous êtes une très grande équipe ! Donc voilà, ce soir, ça va être dur mais demain on repart à l'assaut parce que c'est comme ça qu'on les gagne."

Emmanuel Macon sur la pelouse pour consoler les Bleus

"Bravo à l'équipe de France pour son parcours et sa combativité dans cette Coupe du Monde. Vous avez fait vibrer la Nation et les supporters du monde entier", a encore répété Emmanuel Macron à la fin du Mondial sur Twitter, félicitant l'Argentine pour sa victoire. Mais le président de la République s'est étendu en longueur devant les médias pour décrire les exploits des Bleus : "On était très loin à la fin de la première période. C'est déjà arrivé, il y a eu des remontadas comme ça mais c'est très rare dans l'histoire du foot. On est remontés formidablement. C'est extraordinaire ce qu'a fait Mbappé mais toute l'équipe. On a retrouvé la faim. J'y ai immensément cru. Après on a fait un deuxième miracle en revenant de nulle part. Et on a eu la balle de match". Un discours dans lequel Emmanuel Macron en aurait trop fait ? Le chef de l'Etat n'est pas le dernier informé sur le sport au ballon rond mais son omniprésence a posé question surtout aux endroits où l'on s'attendait à voir le sélectionneur Didier Deschamps saluer et réconforter ses joueurs. Lequel a été beaucoup plus discret et surtout moins loquace.

Son discours dans les vestiaires cumulé à ses nombreuses accolades sur la pelouse auprès des joueurs, Kylian Mbappé surtout, Emmanuel Macron a occupé de nombreuses minutes à consoler les Bleus, un peu trop selon certains internautes. Quelques-uns jugent que le président de la République a été trop présent et s'est immiscé dans un moment où l'équipe de France avait besoin de se retrouver et les joueurs d'accuser le coup. D'autres au contraire saluent le choix d'Emmanuel Macron d'être resté jusqu'à la fin malgré la défaite.