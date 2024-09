"Macron va vouloir atomiser Philippe" : derrière les sourires, des rancœurs et du mépris

Emmanuel Macron et Edouard Philippe doivent, publiquement, afficher un soutien mutuel pour ne pas affaiblir leur alliance politique. Mais le chef de l'Etat est déçu de l'attitude de son ancien Premier ministre.

Des accolades, des poignées de mains chaleureuses, des bons mots qui découlent naturellement sur des sourires et des tapes dans le dos... Entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron, il est entendu qu'il faut savoir mettre en scène, devant les journalistes, une cordialité, une bonne entente qui va de soi, compte tenu de ce qui les unit politiquement. Leur alliance est devenue le ciment du bloc central, qui soutient lui-même la présidence de la République et le futur gouvernement.

Edouard Philippe a besoin d'Emmanuel Macron : son parti politique, Horizons, est né de la vitalité politique du macronisme et s'est construit sur l'accord électoral des partis soutenant le chef de l'Etat, comme ce le fut encore aux dernières législatives. Emmanuel Macron a besoin d'Edouard Philippe : ce dernier permet la jonction politique entre Renaissance et LR, devenue le coeur du réacteur de la majorité très relative qui soutiendra le gouvernement Barnier. Et le chef de l'Etat tient à cet attelage, qui lui permet de rester en partie aux commandes. Bref, les deux hommes doivent s'entendre. Et montrer, comme ce jeudi 12 septembre au Havre, lors des commémorations des 80 ans la Libération de la ville, qu'ils peuvent discuter et oeuvrer à leurs intérêts communs.

Reste que les dernières secousses post-dissolution ont laissé des traces. Le chef de l'Etat a probablement soufflé très fort dans son bureau en entendant Edouard Philippe, en juin, s'amuser avec un journaliste à la télévision, actant une première rupture avec l'Elysée. "Emmanuel Macron a tué la majorité présidentielle. Il l'a dissoute. C'est pas moi qui suis parti, c'est pas des frondeurs qui l'auraient énervé. Il a décidé de la dissoudre. Très bien, on passe à autre chose, mais autre chose ça peut pas être exactement la même chose qu'avant", lançait-il très sérieusement.

Son interview dans Le Point, le 3 septembre, a généré une nouvelle déception au palais présidentiel. L'ancien Premier ministre déclarait à la fois qu'il était candidat pour succéder à Emmanuel Macron, mais aussi qu'il était prêt si celui-ci était contraint à la démission, scénario qu'il estime donc crédible. Autre gentillesse : Edouard Philippe glissait que le chef de l'Etat avait plongé le pays dans une crise politique rare, pointant le danger de "l'immobilisme" et la mauvaise gestion budgétaire du pouvoir.

"Ce n'est pas très digne"

Contacté par plusieurs journalistes politiques, l'entourage d'Emmanuel Macron n'a pas caché la colère du Président. "Les Français n'aiment pas beaucoup les traîtres, sans Macron, que serait-il devenu en 2017 ? Peut-être sous-secrétaire d'État aux transports, rien de plus. Il lui doit tout", a glissé un proche du chef de l'Etat à RTL, ajoutant, en pointant une forme de mépris à l'endroit du maire du Havre : "Le président s'est fait son idée sur Édouard Philippe et il n'est pas très inquiet pour 2027". Un ministre proche d'Emmanuel Macron abonde auprès du même média : "Déjà qu'il a été le plus en retrait dans cette campagne, s'exprimer uniquement pour faire des critiques, c'est indélicat. Ce n'est pas ce qu'on est en droit d'attendre d'un partenaire de la majorité, ajoute un conseiller. Ce n'est pas très digne".

Un autre conseiller d'Emmanuel Macron, auprès de Politico, fait le constat amer qu'Edouard Philippe met des bâtons dans les roues du président : "En janvier, il refuse de revenir au gouvernement, en juin, il ne veut pas aller aux législatives, cet été, alors qu'il voulait reconstruire la majorité, il était complètement absent". La liste des déconvenues s'allonge donc, au point d'avoir fâché Gérald Darmanin, qui s'est pourtant rapproché du maire du Havre ces dernières semaines. "Il est furieux", confie un proche du ministre démissionnaire à Politico. Ce dernier analysait même la situation avec la certitude que le chef de l'Etat ne lui pardonnerait pas cette attitude très personnelle : "Macron ne va avoir qu'un objectif, c'est d'atomiser Philippe".

Edouard Philippe, en bon observateur de la vie politique, forcément lucide sur les rancœurs du président, s'en tient à son projet de conquête de l'Elysée, ayant déjà tourné la page. "J'essaye avec la force politique que je préside, avec les députés et sénateurs Horizons de stabiliser la situation, d'aider à la composition d'un gouvernement stable, mais je me préoccupe aussi de la suite", a-t-il lancé sur BFMTV le 11 septembre. "Mon programme viendra le moment venu", a-t-il prévenu, précisant tout de même pour que l'on comprenne bien que la rupture est consommée : "Ce ne sera ni du Thatcher ni du Macron, je pense que ce sera du Philippe, parce que je ne cherche pas à imiter qui que ce soit".