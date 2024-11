Contre la "mexicanisation" du trafic de drogues, Retailleau hausse le ton et renforce les mesures de lutte

Bruno Retailleau et Didier Migaud sont présents ce vendredi à Marseille pour dévoiler une série de mesures censées renforcer la lutte contre le trafic de drogue dans le pays.

Les ministres de l'Intérieur Bruno Retailleau et de la Justice Didier Migaud sont à Marseille ce vendredi 8 novembre pour présenter les grandes liges du plan gouvernemental de lutte contre la criminalité organisée. Le choix de la cité phocéenne pour l'annonce de ces mesures visant à lutter contre le narcobanditisme n'est pas anodin, tant elle est devenue le théâtre d'une guerre sanglante entre gangs. Ils seront d'abord reçus par le maire de la ville, Benoît Payan.

Au programme pour les deux ministres, une première visite à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour rencontrer des associations et des familles de victimes d'assassinats liés au trafic de stupéfiants. Une conférence de presse est prévue pour que les deux hommes puissent détailler leurs mesures et leur plan d'action. Par la suite, Bruno Retailleau rencontrera les effectifs de police des quartiers nord de Marseille alors que Didier Migaud prendra la direction de la prison des Beaumettes, avant de rejoindre tribunal judiciaire de Marseille pour des échanges avec les chefs de cour et de juridiction ainsi qu'avec les personnels de la Juridiction inter-régionale spécialisée.

Bruno Retailleau promet une "réponse très ferme de l'Etat"

Après plusieurs fusillades à Marseille, Bruno Retailleau avait indiqué que la France se trouvait à un "point de bascule" face au narcotrafic, sous la menace d'une "mexicanisation", en référence à la situation tendue à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Un terme jugé "excessif" par Bertrand Monnet, chercheur spécialisé dans l'économie du crime, dans les colonnes de France Info. "Au Mexique, on tombe sous les bombes pour un rien. En France, c'est encre une ligne rouge, qui pousse les politiques à s'emparer du sujet (...) La situation est bien plus préoccupante au Mexique", estime Clotilde Champeyrache, spécialiste de l'économie criminelle et autrice de Géopolitiques des mafias, toujours chez France Info.

De son côté, le garde des Sceaux se dit "totalement en phase" avec son homologue de l'Intérieur. Pour rappel, le chiffre d'affaires du trafic de drogues est estimé entre 3,5 et 6 milliards d'euros par an en France. Une "réponse très ferme de l'Etat" est prévue, a affirmé Bruno Retailleau.

La création d'un parquet national de lutte contre la criminalité organisée

Le plan du gouvernement présenté ce vendredi à Marseille est inspiré des travaux des sénateurs Etienne Blanc et Jérôme Durain. Il devrait par exemple impliquer la création d'un parquet national de lutte contre la criminalité organisée. L'objectif ? Traquer les trafiquants même au-delà des frontières françaises, avec un juge "anti-narco", dédié à ces affaires. Bruno Retailleau et Didier Migaud vont également annoncer plusieurs mesures claires.

D'abord, le renforcement du statut de repenti. Ensuite, la création d'un nouveau crime pour les criminels liés au narcotrafic. Les peines pourraient grimper jusqu'à 20 ans de prison. La mise en place d'un régime de détention plus strict est également attendu, pour tenter d'éviter les assassinats commandités par les trafiquants depuis leur cellule en prison. Les moyens alloués à l'investigation pour démanteler plus tôt certains réseaux devraient aussi être augmentés, avec une plus grande liberté pour les policiers. Une nouveauté déjà annoncée au JDNEWS par le ministre de l'Intérieur, plus tôt dans la semaine.