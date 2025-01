Cyril Hanouna a épaté un ministre dans son bureau, ce qu'il lui a dit l'a "bluffé"

Cyril Hanouna reçoit de plus en plus d'invités politiques dans ses émissions. Désormais, l'animateur est écouté par des personnalités de premier plan, notamment par un ministre d'Etat.

Cyril Hanouna, futur conseiller dans un grand cabinet ministériel ? L'animateur star du groupe Canal n'est manifestement pas contre un peu de changement professionnel - puisqu'on le dit très intéressé par les propositions de M6 pour son avenir à la télévision. Mais s'il comptait pousser encore davantage la reconversion, il est probable qu'il aurait ses chances comme analyste politique. Aucun sarcasme en ces lignes : Cyril Hanouna est réellement pris au sérieux par des responsables politiques, qui l'écoutent avec attention.

L'animateur avait surfé ces dernières années sur une forme de proximité avec Emmanuel Macron, assez mise en scène dans ses émissions et sur laquelle l'Elysée s'était un peu appuyée. Depuis la dernière élection présidentielle, la donne a un peu changé : l'animateur a eu beaucoup de temps d'antenne sur C8 et sur Europe 1 pour commenter l'actualité et pour interroger des personnalités politiques, essentiellement de droite ou d'extrême droite. Ce qui a un peu refroidi le camp présidentiel.

Mais manifestement, les portes du gouvernement lui sont encore ouvertes. Et pas n'importe lesquelles. Comme le rapporte ce lundi 27 janvier Politico, un ministre a tenu à le faire venir dans son bureau il y a quelques semaines. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et ministre d'Etat, excusez du peu, a en effet reçu Cyril Hanouna, entre deux réunions ou gestions de dossiers qu'on imagine de la plus haute importance. Plus surprenant : on découvre que lors de cet entretien, qui a eu lieu en décembre dernier, le ministre a "été bluffé, d'après son entourage, par les analyses de l'animateur".

Politico ne dit rien du contenu précis des échanges, mais on devine une forme de proximité intellectuelle entre la figure de proue de l'empire Bolloré et l'ancien président du groupe LR au Sénat, dont le conservatisme et l'aversion pour l'immigration sont des étendards. Les deux hommes s'entendent bien. Si bien que L'Express écrivait déjà en décembre que le ministre et l'animateur avaient eu l'un pour l'autre "un coup de foudre". Le journal faisait le même constat que Politico : "Bruno Retailleau juge très pertinent le diagnostic de Cyril Hanouna sur la société française". Ce lundi 27 janvier, Bruno Retailleau a choisi Europe 1 pour commenter l'actualité politique et défendre ses propositions pour durcir les conditions pour émigrer en France : "On marche sur la tête", de Cyril Hanouna.