Macron appelle les Français à faire ce téléchargement pour embêter Trump

Emmanuel Macron entend contrer le leadership des États-Unis dans un domaine en particulier. Et appelle les Français à jouer la carte du made in France.

Et si Paris devenait la capitale mondiale de l'IA ? C'est en tout cas le souhait évoqué par Emmanuel Macron, alors que la France accueille cette semaine le Sommet d'action sur l'intelligence artificielle au Grand Palais à Paris. Dans une interview accordée au journal France 2, dimanche, il s'est en effet engagé à ériger la France en concurrente des États-Unis et de la Chine. Dans cette optique, le président a d'ores et déjà annoncé des investissement dans le domaine de l'IA, à hauteur de "109 milliards d'euros pour les prochaines années". À titre de comparaison, Washington prévoit d'investir 500 milliards de dollars sur quatre ans, rappelle Le Monde.

Mais existe-t-il vraiment une alternative française capable de concurrencer ChatGPT, Gemini ou encore Deepseek, cette nouvelle IA chinoise qui donne déjà des sueurs froides à la Silicon Valley ? Emmanuel Macron est convaincu que la France dispose d'atouts considérables. Il prend comme exemple "le Chat", ce nouveau chatbot d'intelligence artificielle à la française, rendu disponible dans l'App Store d'Apple et dans le Play Store sur Android depuis le 6 février 2025. "Vive Le Chat !", avait réagi Emmanuel Macron à cette annonce, sur son compte X (ex-Twitter).

Le robot conversationnel a été développé par la startup française Mistral AI, spécialisé dans l'intelligence artificielle et concurrente du géant américain OpenAI. "C'est une étape supplémentaire, importante, dans notre parcours d'une équipe scientifique à ses débuts vers une équipe qui fait du produit ", avait déclaré il y a quelques jours Arthur Mensch, co-fondateur de Mistral, dans un entretien au Figaro. Un point de vue partagé par le chef d'État français. Lors de son intervention sur la chaîne publique, il a en effet appelé tous les Français à "télécharger" l'application "Le Chat", qu'il considère comme un nouveau concurrent dans la course à la meilleure IA. Pour le président français, préférer cette IA plutôt que ChatGPT revêt un caractère stratégique pour rester dans la course, qu'entend gagner Donald Trump à coups de centaines de milliards de dollars.

Dans une interview au Parisien ce dimanche, Arthur Mensch a lui aussi joué sur la fibre patriotique : "Notre modèle parle très bien français et comprend mieux les biais culturels et les valeurs européennes. Vous allez donc préférer sa 'personnalité'", a-t-il dit, ajoutant que son IA était "plus vertueuse en termes de confidentialité et de transparence".

"Il nous faut plus de patriotisme économique et européen. Il faut y aller à fond, acheter l'intelligence artificielle française et européenne à chaque fois qu'elle existe", a d'ailleurs exhorté vendredi Emmanuel Macron, dans un entretien donné à plusieurs titres de la presse régionale, dont Le Parisien. "Est-ce que l'on est prêt à se battre pour être pleinement autonomes, indépendants, ou est-ce qu'on laisse la compétition se réduire à une bataille entre les États-Unis d'Amérique et la Chine ? Si l'Europe se saisit de ce sujet, simplifie, accélère, elle a une carte à jouer", a-t-il assuré.