"DIRECT. Neige en France : à Paris, en Île-de-France, en Bretagne... La météo fait des siennes"

NEIGE. Attention au froid glacial qui s'est installé sur une bonne partie de la France ce mercredi matin. Météo France alerte sur des températures allant jusqu'à -10°C localement. En Île-de-France, plusieurs axes sont fermées à la circulation à cause de la neige. Dans les Côtes d'Armor, plus de 20cm de neige se sont accumulés.

12:20 - L'est voit tomber ses derniers flocons Les derniers flocons sont attendus en fin de matinée voire début d'après-midi dans le Grand-Est et la Franche-Comté. A Besançon la pluie a déjà commencé à remplacer la neige. Mais, les températures froides devrait maintenir une fine couche de poudreuse au sol. En revanche, dans le Grand-Est, le froid continue de s'installer dans la région, amené par la vague de froid au nord.

12:00 - Une conduite adaptée sur des routes verglacées Nombre de conducteurs appréhendent de rouler sur des routes enneigées ou verglacées. Dans ces situations, la première recommandation est d'équiper son véhicule de pneu hiver plus adaptés dès que les températures passent en dessous de la barre des 7°C. Mais, le secret d'une bonne conduite est de rester à distance des autres véhicules et d'adapter sa vitesse et anticiper ses freinages, sur une route glissante la distance de freinage pour être multipliée par dix. Une fois ces paramètres pris en compte, il faut prendre le temps, quitte à être plus long pour réaliser son trajet. Le tout c'est d'arriver sans encombres.

11:40 - 400 routiers bloqués sur l'A81 à cause de la neige Hier, les routiers ont vu leur accès au réseau de circulation restreint à cause de la neige dans plusieurs départements allant de la Bretagne jusqu'à l'ouest de l'Île-de-France. Rien que dans la Sarthe ils sont 400 à avoir passé la nuit bloqués sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A81. Ils semblent toujours à l'arrêt. Le département a informé ce matin que les routes étaient en cours de traitement.

11:20 - Le Finistère et le Morbihan retirés de la vigilance orange En Bretagne, le Finistère et le le Morbihan ne sont plus classés en vigilance orange "neige-verglas". En France encore 34 départements sont placés en zone orange, 29 face au risque de neige et de verglas, 4 pour le grand froid et 3 pour les risques de crues et d'inondations.

11:00 - Seulement 1 à 4 cm de neige en moyenne La perturbation neigeuse s'est avérée moins virulente. A part quelques secteurs particulièrement touchés, jusqu'à 15-20 cm notamment dans les terres bretonnes, les quantités de neiges varient entre 1 et 4 cm en moyenne "sur tout l'axe neigeux" rapporte La Chaîne Météo. C'est une bonne nouvelle pour les routes qui restent praticables pour la plupart à condition de redoubler d'attention au verglas qui s'est formé au contact de l'air froid. Voici un premier bilan de l'épisode neigeux qui a été un peu moins actif que prévu dans son ensemble. Le nord de la Bretagne a été la région la plus copieusement enneigée avec localement plus de 15 cm dans l'intérieur des côtes d'Armor. #neige pic.twitter.com/OmOfDU2erL — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 10, 2021

10:40 - Les Hauts-de-France toujours sous la vague de froid La vague de froid continue de sévir dans les Hauts-de-France, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Aisne sont toujours placés en vigilance orange "grand froid". Les températures y sont comprises entre -5°C et -10°C selon Météo-France qui ajoute "le vent de nord-est pouvant atteindre de 20 à 40 km/h, le ressenti peut s'abaisser autour de -15 à -18°C".

10:20 - Fin de l'épisode neigeux en Bretagne L'épisode neigeux a pris fin en Bretagne et en Île-de-France. Quelques centimètres de manteau blanc tiennent au sol en raison des températures froides, mais s'est surtout au verglas qu'il faut faire attention rappelle La Chaîne Météo. Les derniers flocons tombent encore légèrement sur les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est.

10:05 - Le ramassage scolaire suspendu dans une dizaine de départements L'amas de neige au sol a eu pour effet de suspendre la circulation des transports scolaires dans plusieurs départements. En Île-de-France, les Yvelines, l'Essonne, le Val-d'Oise et la Seine-et-Marne sont concernés. C'est aussi le cas pour toute la région bretonne et ses quatre départements : le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine. Le ramassage scolaire se retrouve perturbé ci et là en Normandie et dans le Centre-Val de Loire où le neige s'est accumulée dans la nuit, notamment dans la Sarthe, l'Orne, le Calvados, la Manche, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret ou encore l'Eure.

09:41 - Une couche de neige importante en Bretagne ce mercredi matin La Bretagne n'est pas habituée à la neige, et ce 10 février, de nombreuses communes de la région se sont réveillées sont un épais manteau blanc. Par endroits, de sont plus de 20cm de neige qui se sont accumulés. ❄️ Une bonne épaisseur de #neige tôt ce matin en #Bretagne.



???? Saint-Brieuc, @MoraDickinson22

???? Chevaigné, @SebDecaux pic.twitter.com/HVH5V4pANU — Météo-France (@meteofrance) February 10, 2021