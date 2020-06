"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 17 juin 2020, 6 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Combien met en jeu la FDJ pour son tirage du Loto du 17 juin 2020 ? Jusqu'à quelle heure peut-on jouer ? En attendant de vous livrer les résultats du Loto, Linternaute vous livre les règles.

Devenir millionnaire n'est pas chose donnée à tout le monde. Si certains naissent simplement dans la bonne famille, pour d'autres il faut travailler dur, ou alors... avoir une sacrée dose de chance ! Pas besoin de passer des heures au bureau, de frôler la mort à cause d'un AVC et de ne pas voir grandir ses enfants pour devenir très riche. Parfois, un simple tirage du Loto peut suffire à rendre votre quotidien plus doux financièrement. Malheureusement, faire partie du club très sélectif des gagnants du Loto est tout aussi compliqué que de réaliser un tour du monde en temps de coronavirus. On estime à une sur 19 068 840 le nombre de chances qu'a un joueur de trouver le résultats du Loto.

S'agit-il du nombre de personnes que doit affronter en moyenne lors de chaque tirage du Loto un joueur ? Pas le moins du monde ! Quel que soit le nombre de participants pour un même tirage, ce chiffre ne varie pas puisqu'il correspond au nombre de combinaisons susceptibles de sortir. Il est calculé grâce au nombre de chiffres proposés sur la grille. Pour composer une combinaison, un joueur doit cocher cinq chiffres parmi 49. Il doit également choisir un N°Chance entre les 10 qui lui sont suggérés. Par un calcul très savant, on parvient donc à une chance sur un peu plus de 19 millions.