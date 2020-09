"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 2 septembre 2018 en direct"

RESULTATS LOTO - La FDJ met en jeu une cagnotte de 5 millions d'euros, ce mercredi 2 septembre. Consultez les numéros gagnants du tirage du loto et comparez vos résultats en direct.

Qui est-ce qui ne serait pas tenté à l'idée de remporter la cagnotte de 5 millions d'euros mise en jeu ce mercredi 2 septembre par la FDJ pour son tirage du loto ! L'été est bel et bien terminé et la grisaille arrive à grands pas. Les vacanciers sont rentrés de leur idyllique séjour et les vacances semblent déjà lointaines. Le bruit des transports quotidiens à remplacer celui des vagues et des rires. Quand seront nos prochaines vacances ? L'heure est venue d'être nostalgique. Ou… l'heure est venue de remporter le jackpot et de concrétiser ses rêves !

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour participer à ce tirage du loto, il vous faut remplir et valider une grille de jeu. Pour cela, vous disposez de plusieurs options : vous devez cocher cinq numéros sur une grille de 1 à 49, ainsi qu'un numéro Chance sur une grille de 1 à 12, en vous rendant directement chez votre buraliste qui se trouve au coin de votre rue. Si l'envie de devenir millionnaire ne suffit pas à vous extirper de votre canapé, vous pouvez également participer au tirage du Loto directement depuis le site de la Française des jeux ou via l'application mobile dédiée, sans bouger autre chose que votre pouce. En ligne ou sur bulletin papier, les règles restent les mêmes, tout comme vos chances de trouver les bons résultats du Loto !