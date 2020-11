"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 16 novembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - 2 millions d'euros étaient mis en jeu lors du tirage du Loto du lundi 16 novembre 2020. Les résultats sont détaillés sur cette page.

[Mis à jour le 16 novembre 2020 à 20h54] Ce lundi 16 novembre, nous entamons la troisième semaine de confinement. Si vous aimez jouer Loto, une bonne nouvelle : les tirages continuent pendant cette période particulière. Celui du lundi 16 novembre mettait en jeu le jackpot de 2 millions d'euros. Découvrez dès maintenant les résultats :

Le tirage du Loto du lundi 16 novembre 2020 :

7 - 47 - 16 - 33 - 42 et le numéro chance : 7 (Pas de gagnant)

Résultats option 2nd tirage : 2 - 8- 18 - 49 - 46

10 codes gagnants à 20 000€ : B 6846 9359 - D 6394 5241 - D 8656 3973 - F 0122 4624 - F 3108 4501 - J 3913 9423 - J 6003 7378 - R 3029 3148 - V 3895 6215 - V 4048 7608

Le Loto se poursuit pendant le confinement, et quelques chanceux continuent à rafler la cagnotte. Samedi 14 novembre, c'est un joueur des Bouches-du-Rhône qui a remporté le Super Jackpot de 14 millions d'euros, comme l'explique le site actu.fr. Le département compte ainsi son deuxième gagnant de l'année à la loterie nationale. En février, un Aixois avait déjà gagné 3 millions d'euros. Le nouveau millionnaire ne s'est pas encore fait connaître, mais il détient déjà un record, celui du plus gros gain des Bouches-du-Rhône.

Confinement ou pas, les règles sont les mêmes. Pour jouer, il faut vous munir de votre grille papier ou numérique, choisir 6 numéros, les cinq premiers sur une grille de 49 numéros et 1 numéro chance parmi 10 numéros. Pour remporter le jackpot du jour, il faut avoir tout bon, les numéros et le numéro chance. Pour le lieu, vous avez le choix entre le confort de votre canapé, en jouant sur internet ou une sortie dans le respect des règles sanitaires, et avec une attestation en poche, dans votre bureau de tabac.