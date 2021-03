"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 22 mars 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – La Française des jeux vous proposait de remporter 2 millions d'euros ce lundi 22 mars à l'occasion du tirage du Loto. Retrouvez sans plus attendre les résultats de ce tirage !

[Mis à jour le lundi 22 mars 2021 à 20h58] En ce lundi 22 mars 2021, deux millions d'euros étaient mis en jeu par la Française des jeux (FDJ) à l'occasion du tirage du Loto. Il s'agit du montant minimal proposé lors d'un tirage, mais cela représente une somme malgré tout exceptionnelle qui permettra au plus chanceux des parieurs de réaliser ses rêves ! Alors quels numéros fallait-il jouer ce soir ? Retrouvez sans plus attendre les résultats du tirage du Loto.

Les résultats du tirage du Loto du 22 mars :

6 - 15 - 24 - 34 - 39 et le N° Chance 4

Résultat 2nd tirage : 7 - 21 - 29 - 30 - 36

Joker+ ® : 4 287 292

: 4 287 292 Et les dix codes gagnants à 20 000 euros : A 2823 1626 - A 5637 8956 - F 6832 8715 - I 1101 4335 - K 3866 2234 - L 1590 0604 - M 2703 4411 - P 0882 1181 - S 5756 4411 - U 4240 8545

Si vous n'avez pas été en mesure de trouver les bons numéros ce soir, vous pourrez retenter votre chance dès mercredi 24 mars. Pour cela, il voudra choisir une combinaison composée de cinq numéros, compris entre 1 et 49, et d'un numéro étoile au choix, compris entre 1 et 10. Si les nombres choisis ne correspondent pas à ceux tirés au sort, sachez que grâce à l'option second tirage, disponible depuis le mois de novembre 2019, vous aurez la possibilité de remporter jusqu'à 100 000 euros en plus du jackpot, moyennant seulement 80 centimes en plus. Les résultats de ce second tirage seront communiqués sur cette page en même temps que les résultats du Loto.

Sachez que remplir une grille n'est pas le seul moyen de gagner de l'argent ! À l'occasion de chaque tirage du Loto, dix codes gagnants sont tirés au sort. À la clé pour ces joueurs chanceux : la jolie somme de 20 000 euros. De quoi s'offrir déjà un ou de beaux cadeaux : voyage, nouvelle voiture, cadeaux à vos proches... Autant de possibilités qui vous permettront d'enjoliver cette année 2021. , Ces 20 codes gagnants sont eux aussi disponibles au moment des résultats. Alors, à vous de jouer !