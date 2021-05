"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 5 mai 2021, 6 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO – Le tirage du Loto du mercredi 5 mai pourrait vous permettre de remporter la très belle cagnotte de 6 millions d'euros. Allez-vous réussir à trouver les bons résultats du Loto ?

Maintenant qu'il est possible de se déplacer partout en France, la cagnotte mise en jeu par le tirage du Loto pourrait vous permettre de vous prévoir des vacances dignes de ce nom, après plusieurs semaines de restrictions. Ce mercredi 5 mai, en trouvant les bons résultats du Loto, vous pourriez décrocher 6 millions d'euros, de quoi vous permettre de louer une très belle villa au bord de la mer, et même, si l'envie vous en prend, d'en acheter une ! Mais si vous ne validez pas votre grille de Loto avant 20h15, vous pourrez définitivement tirer une croix sur ce rêve.

Pour ne pas louper le coche, rendez-vous chez votre buraliste ou sur le site de la Française des jeux. En quelques clics, vous pouvez même participer à ce tirage du Loto depuis votre bureau ! Pas d'ordinateur à portée de main ? Téléchargez sans plus attendre l'application mobile de la Française des jeux pour choisir vos numéros de Loto directement depuis votre smartphone. Comme d'habitude, il vous suffira de cocher cinq numéros entre 1 et 49, puis un numéro chance entre 1 et 10. Il faudra ensuite patienter jusqu'à 20h30 pour connaître les résultats du Loto, à retrouver sur notre page.