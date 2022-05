"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 18 mai 2022 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO. Excellente nouvelle ! Le jackpot du Loto a enfin trouvé preneur. Êtes-vous l'heureux élu qui est parvenu à mettre la main sur les résultats du Loto de ce mercredi 18 mai 2022 ? Retrouvez sans plus attendre la combinaison gagnante du tirage.

[Mis à jour le 18 mai 2022 à 20h56] Il était temps ! Après plusieurs tirages du Loto restés sans grand gagnant, un ou une petit(e) chanceux(se) a eu un karma suffisamment bon pour mettre la main sur le résultat du Loto, ce mercredi 18 mai 2022. Conséquence ? Il ou elle empoche la coquette somme de 16 millions d'euros, de quoi afficher une certaine sérénité face à l'inflation et aux conséquences de la guerre en Ukraine qui se profilent. Pour être l'heureux ou l'heureuse élu(e) du jour, il fallait avoir tenté sa chance au tirage du Loto dans les Landes.

Tirage du 18/05/2022 14 - 22 - 23 - 36 - 45 Chance : 7

Joker+ 2 241 580

Option 2nd tirage : 3 - 6 - 19 - 27 - 45

10 codes gagnants : C 8120 8754 - G 7760 4227 - H 2936 9424 - H 7300 1999 - M 4745 2011 - N 9289 1303 - U 2120 0821 - U 3547 0283 - V 5244 8502 - W 2740 4302

Mais au fait, comment une telle cagnotte a-t-elle pu être mise en jeu ce mercredi 18 mai ? Le vendredi 13 de la fin de semaine dernière n'est pas étranger à cela. Pour fêter ce jour, qui porte malheur pour les uns, mais peut porter bonheur pour d'autres, la Française des jeux avait, comme à son habitude, mis en place un jackpot exceptionnel de 13 millions d'euros. Mais les résultats du Loto de vendredi dernier ont, semble-t-il, donné raison aux partisans de la théorie selon laquelle le vendredi 13 porterait davantage malheur que bonheur, puisque personne n'est parvenu à empocher le gros lot.

Pas sûr que ceux qui ont manqué le rendez-vous la semaine dernière et ce lundi soient du même avis cependant... Et pour cause, quand un jackpot n'est pas remporté, il est automatiquement remis en jeu par la FDJ, avec un million d'euros en plus. Samedi, le tirage du Loto était de 14 millions d'euros, lundi de 15 millions d'euros... Ce mercredi, on arrivait donc à une cagnotte de 16 millions d'euros qui n'aura pas manqué de susciter les convoitises !