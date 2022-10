"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 31 octobre, 10 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO. Ce lundi 31 octobre 2022, la Française des jeux (FDJ) vous propose de remporter la somme de 10 millions d'euros dans le cadre d'un tirage exceptionnel du Loto pour la fête d'Halloween. Les résultats seront donnés vers 20h45, et seront affichés sur cette page dans la foulée.

En ce jour de fête d'Halloween, nul doute qu'une bonne partie de votre soirée va être passée à ouvrir votre porte pour distribuer des bonbons à des enfants aux costumes tous plus effrayants les uns que les autres. Si vous êtes un joueur du Loto, il ne faudra cependant pas oublier de vérifier si vous avez trouvé (ou pas) la combinaison gagnante, car la Française des Jeux (FDJ) organise un tirage exceptionnel ce lundi 31 octobre 2022, avec 10 millions d'euros mis en jeu. Les résultats seront donnés vers 20h45, et seront affichés dans les minutes qui suivent sur cette page. Vous pourrez également savoir si vous avez remporté de l'argent grâce au numéro Joker+ et à l'option second tirage.

Par ailleurs, la FDJ tirera aussi au sort 10 codes pour remporter 20 000 euros chacun. Il est possible de jouer sur le site fdj.fr jusqu'à 20h15 ce soir, ainsi que sur l'application officielle de la FDJ ou chez votre buraliste. Pour rappel, il faut être majeur pour participer au Loto, et une carte d'identité pourra vous être demandée. Le précédent tirage du Loto a eu lieu samedi 29 octobre, et a fait deux heureux puisque deux joueurs sont parvenus à trouver les cinq bons numéros, ainsi que le numéro chance. La cagnotte étant fixée à deux millions d'euros, chacun des joueurs est reparti avec un million d'euros.