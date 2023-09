Un homme meurt après avoir mangé des sardines dans un restaurant à Bordeaux

Une personne est décédée et sept autres sont en réanimation après avoir contracté des symptômes évocateurs du botulisme à Bordeaux. Les malades ont tous fréquenté le même restaurant entre le 4 et le 10 septembre.

La Direction générale de la santé (DGS) a annoncé mardi 12 septembre le décès d'une personne après une intoxication alimentaire. La victime était hospitalisée au CHU de Bordeaux dans un état grave. Elle présentait des symptômes typiques du botulisme selon BFMTV. Au total, 10 cas ont été recensés.

Les sept autres personnes hospitalisées sont également dans un état grave. Elles ont été admises dans des services de réanimation. Une autre personne, de nationalité allemande, aurait également été contaminée, mais serait rentrée chez elle avant que la maladie ne se déclare. Des analyses sanguines sont en cours de traitement au Centre National de Référence du Botulisme "pour une confirmation biologique". Sud Ouest a affirmé que "les analyses auraient confirmé la présence de botule de type E".

Les personnes malades ont toutes été infectées au même endroit

Les autorités sanitaires ont confirmé que tous les malades ont fréquenté le restaurant Tchin Tchin Wine Bar, situé dans le centre-ville de Bordeaux. Le lieu est très prisé de la clientèle anglo-saxonne. Selon la DGS, les malades ont tous consommé des sardines en bocal réalisées par le restaurateur. Les sardines étaient de fabrication artisanale.

Selon l'Institut Pasteur, "le botulisme est une affection neurologique grave provoquée par une toxine très puissante produite par la bactérie Clostridium botulinum. Celle-ci se développe notamment dans les aliments mal conservés, et la maladie résulte en général d'une intoxication alimentaire. Si le botulisme est rare, sa mortalité reste élevée quand le traitement n'est pas immédiat."

Plusieurs symptômes peuvent se manifester lors d'une infection au botulisme. La vision de la personne contaminée devient floue, la bouche devient sèche à cause d'un défaut de déglutition et les muscles peuvent être paralysés. Les cas les plus graves touchent les muscles respiratoires ce qui entraîne une insuffisance respiratoire.

D'autres cas pourraient alourdir le bilan de Bordeaux

Cette affection reste rare en France avec entre 20 et 30 foyers recensés par an. Dans la grande majorité des cas, le botulisme est causé par la consommation de conserves familiales ou de produits artisanaux. L'Institut Pasteur a affirmé que cette "5 à 10% des cas" sont mortels.

Les personnes infectées à Bordeaux ont consommé dans le même bar entre le 4 et le 10 septembre. L'Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine s'attend donc à "la survenue d'autres cas, dans les prochains jours, en lien avec cet établissement".