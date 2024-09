Des panneaux solaires immenses bientôt déployés dans toute la France, y compris près des habitations

Un grand nombre de panneaux solaires pourraient bientôt envahir les champs proches de chez vous.

Les éoliennes ne sont pas toujours bien accueillies, car malgré leur capacité à produire de l'énergie renouvelable, elles viennent pour certains détériorer le paysage. Pour tenter ne pas gêner les habitants, la règle impose une distance de 500 m minimum entre une éolienne et une habitation. Et si la question s'étendait aux panneaux solaires ? Ceux-ci pourraient en effet bientôt se multiplier un peu partout en France.

Après de longues négociations entre l'administration, les énergéticiens, ainsi que le monde agricole, un décret a été publié dans le Journal officiel en avril, sur le développement de l'agrivoltaïsme, complété par un arrêté publié en juillet. Il concerne notamment le déploiement de panneaux solaires dans les champs afin de produire de l'électricité. L'objectif est d'atteindre les 100 GW de capacité d'ici 2035 en France, soit cinq fois plus qu'à présent.

Pour arriver à ces objectifs, les panneaux solaires pourraient être installés jusque dans des champs accueillant en même temps des animaux ou des plantes, autrement dit dans les "pâtures, vergers et terres de maraîchage". Le décret ne prévoit aucune limite de taille, la seule obligation étant que "la hauteur de l'installation agrivoltaïque ainsi que l'espacement inter-rangées permettent une exploitation normale et assurent notamment la circulation, la sécurité physique et l'abri des animaux ainsi que, si les parcelles sont mécanisables, le passage des engins agricoles".

Le texte prévoit aussi que "la superficie qui n'est plus exploitable du fait de l'installation agrivoltaïque n'excède pas 10% de la superficie totale couverte par l'installation agrivoltaïque" et que "le taux de couverture [...] n'excède pas 40%". Pas de règle concernant la proximité avec les habitations en revanche, si ce n'est que chaque projet devra être compatible avec le Plan local d'urbanisme (PLU), qu'il soit réalisé sur un terrain non constructible et qu'il soit réversible. Il est donc essentiel de vérifier auprès de la mairie les règles d'urbanisme spécifiques à votre zone d'habitation.

Le risque de voir fleurir des panneaux solaires plus nombreux, mais aussi plus hauts (pour la cohabitation avec un troupeau par exemple) est donc réel. Des centaines de projets d'installations de panneaux attendaient la publication du décret pour se lancer et beaucoup devraient voir le jour entre septembre 2024 et l'année 2025. De quoi provoquer des remous. Les Jeunes agriculteurs ou encore la Confédération paysanne ont dénoncé un risque de "confiscation du foncier et d'artificialisation des terres", selon Ouest-France. Ils préféreraient que les panneaux soient posés sur des parkings ou des toitures de supermarchés.

Si l'agrivoltaïsme peut devenir un complément de revenus pour les agriculteurs, le maintien de la production agricole sera contrôlé par les Directions départementales des territoires. Par ailleurs, des modalités de contrôles et de sanctions en cas de non-respect des règles sont prévues. Elle pourront aller "jusqu'au démantèlement de l'installation en question avec remise en état de la parcelle", selon le ministère de l'Industrie.