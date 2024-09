Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 2 septembre 2024, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, la FDJ propose quatre millions d'euros. Trouverez-vous les résultats ?

Pour son premier tirage Loto de la semaine, et même du mois, la Française des jeux (FDJ) propose à ses joueurs de remporter jusqu'à quatre millions d'euros ce lundi 2 septembre 2024. Bien entendu, pour y parvenir, les joueurs vont devoir découvrir les cinq chiffres et le numéro étoile de la combinaison gagnante. Ils peuvent tenter leur chance jusqu'à 20h15, moyennant 2,20 euros. Les résultats du Loto seront connus dans la soirée, vers 21 heures environ. Nous ne manquerons pas de vous les annoncer ici même :

Vous êtes plutôt amateurs de belles cagnottes ? Sachez que la Française des jeux propose pas moins de 131 millions d'euros à l'occasion du tirage de l'Euromillions du mardi 3 septembre, soit demain. C'est près de 33 fois plus que la cagnotte de ce lundi au Loto. C'est aussi l'équivalent de 100 769 smic, à savoir un peu plus de 8 397 années de revenu minimal en perspective. Avis aux amateurs, il est dès à présent possible de tenter sa chance pour ce tirage Euromillions pour lequel nous ne manquerons, une fois encore, pas de vous livrer les résultats lorsqu'ils seront dévoilés.