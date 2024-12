Les arnaques aux calendriers sont de retour, voici comment ne pas se faire avoir

La vente des calendriers des facteurs et des pompiers est un rituel de fin d'année. Attention, quelques escrocs se glissent parmi ceux qui sonnent à votre porte.

A l'approche de la nouvelle année, les éboueurs, les facteurs ou encore les pompiers viennent frapper aux portes pour proposer d'acheter leur calendrier. La somme donnée pour soutenir ces professionnels est libre. Cependant, depuis quelques années, cette vente a été détournée par des escrocs. Il faut donc être très prudent lorsque vous décidez de leur donner de l'argent.

Comment cela fonctionne ? Les arnaqueurs se font tout simplement passer pour l'un de ces professionnels et récupèrent votre argent en échange d'un calendrier. Certains vont bien plus loin et tentent de rentrer chez vous pour vous voler ou de repérer les lieux pour un futur cambriolage. Ils utilisent parfois l'astuce de vous demander s'ils peuvent aller aux toilettes, ou quand ils sont deux, l'un fait diversion pendant que le second dérobe de l'argent ou des objets de valeur. Ils jouent souvent sur le sourire et la sympathie et ciblent davantage les personnes âgées.

Pour s'en prémunir, il faut déjà savoir que seuls les pompiers et les facteurs sont autorisés à faire cette vente partout. Pour les employés de La Poste, ces calendriers sont des étrennes, alors que pour les soldats du feu, les fonds sont reversés à des associations ou à des amicales de pompiers.

Du côté des éboueurs, il faut la validation de la commune. Les policiers et gendarmes n'y sont, à l'inverse, pas autorisés. Vous pouvez demander à votre mairie la liste précise des professionnels autorisés à venir toquer chez vous dans ce but.

De plus, certains détails peuvent vous permettre d'identifier si vous êtes face à des escrocs. Les pompiers doivent être en tenue quand ils sonnent chez vous. Pour les facteurs, le logo La Poste doit être apposé sur le calendrier proposé. Ils doivent aussi tous être munis d'une carte professionnelle, qu'ils sont en capacité de vous présenter si vous la demandez.

Concernant la vente, ils doivent obligatoirement vous remettre un reçu, indiquant la somme que vous avez donnée. Il est d'ailleurs interdit de vous imposer le montant à donner. Si le comportement de la personne en face de vous devient vraiment suspect ou insistant, n'hésitez pas à composer le 17. Vous avez désormais toutes les clés en main pour ne pas vous faire piéger.