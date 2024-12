Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 9 décembre 2024, 10 millions d'euros remportés [EN LIGNE]

LOTO. Non, vous ne rêvez pas ! L'un des participants du jour a bel et bien remporté la coquette somme de 10 millions d'euros. Voici sans plus attendre les résultats du tirage Loto.

Dix millions d'euros ! La semaine démarre sur les chapeaux de roues à la Française des jeux. Alors que le résultat du tirage Loto annonce que le jackpot du jour a été remporté par un ou une petite chanceuse, la répartition des gains révèle que deux autres grilles avaient quasiment été cochées correctement. Elles permettent, chacune, à leurs propriétaires de repartir avec 82 787,90 euros. On sait également que quelque 44 grilles ont permis à leurs propriétaires de remporter 918,40 euros. Vous l'aurez compris, la semaine commence particulièrement bien du côté de la Française des jeux. Retrouvez tous les résultats gagnants du Loto :

Tirage du 09/12/2024 5 - 6 - 9 - 25 - 38 Chance : 6

Joker+ 0 695 332

Option 2nd tirage : 7 - 16 - 34 - 35 - 40

10 codes gagnants : F 9630 7972 - K 9836 8406 - N 8665 7973 - Q 1457 6509 - E 4031 3544 - P 6572 1034 - I 5943 2993 - A 5087 7482 - D 8361 6188 - I 1100 4476

Le saviez-vous ? La semaine s'annonce riche en émotion du côté de la Française des jeux et plus spécifiquement du Loto. En effet, en temps normal, trois tirages sont organisés chaque semaine : le lundi, le mercredi et le samedi. Il y en aura quatre cette fois-ci. Le quatrième aura lieu vendredi. Car vendredi, ce n'est pas n'importe quelle date : c'est un vendredi 13. Pour les uns, cette date est synonyme de malchance. Au contraire, pour d'autres, il s'agit d'une date particulièrement porte-bonheur. Treize millions d'euros seront mis en jeu pour l'occasion, ainsi que 50 codes LOTO permettant chacun de remporter 20 000 euros, contre 10 codes en temps normal. La grille de base sera en revanche vendue 3 euros au lieu de 2,20 euros. Il est dès à présent possible de tenter sa chance.