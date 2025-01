Météo : avec "un défilé de perturbations", la pluie arrive en abondance dans ces départements

Après deux tempêtes, de nouvelles perturbations amènent de la pluie et du vent. Attention aux risques d'inondation.

Cette fin janvier est marquée par le passage de tempêtes en Europe. Ce lundi, le vent continue de souffler sous l'influence de la tempête Herminia avec des rafales jusqu'à 110 km/h. Selon La Chaine Météo, le "défilé de perturbations" s'étend jusqu'à mercredi avec du vent et de la pluie, notamment dans l'ouest et le nord. Si mardi, les températures commenceront progressivement à baisser, mercredi, une nouvelle dépression devrait, en effet, toucher la Bretagne avec des pluies qui se propageront sur toute la façade ouest du pays. Jeudi, l'air sera plus froid et le temps instable avec des risques de giboulées. La neige devrait aussi faire son retour dès 800 mètres.

Il faudra attendre le week-end et donc le début du mois de février pour voir le temps se calmer. De belles éclaircies sont prévues sur une bonne partie de l'Hexagone pour la fin de semaine. "Le temps devrait rester globalement sec sur le pays, avec des températures plutôt fraîches le matin et douces en journée", prévoit Météo-France pour la semaine prochaine.

© La Chaine météo

La tempête Herminia en cours succède à celle appelée Eowyn. Elles sont toutes les deux arrivées coup sur coup en France et ont provoqué des vents forts et de la pluie. Ceci étant, ce n'est pas si surprenant pour la saison, comme l'a précisé Yann Amice, fondateur de Weather & Co pour actu.fr. En 2024, 23 tempêtes ont été dénombrées contre 26 l'année précédente.

Si l'enchainement de tels événements météorologiques reste assez classique en début d'année, c'est plutôt leur intensité qui est davantage à remarquer, selon Yann Amice. "À cause du réchauffement climatique, le niveau des océans monte chaque année qui passe, on n'y échappe pas en France. Et les tempêtes bénéficient d'un niveau d'eau plus conséquent", explique l'expert. Les prochaines tempêtes pourraient donc être plus violentes.

"La fréquence et l'amplitude des vents forts et des tempêtes (hors tropiques) devraient légèrement augmenter à l'avenir dans le nord, l'ouest et le centre de l'Europe d'ici la fin du siècle, ainsi qu'au large des côtes européennes en raison de l'augmentation de l'intensité des tempêtes extra tropicales selon un réchauffement global de 2 °C ou plus dans ces régions", a, pour sa part, avancé Météo-France concernant l'évolution des tempêtes dans les années à venir.