Les vacances scolaires réduites très bientôt ? Pourquoi Macron veut tout changer

En déplacement dans le Haut-Rhin, ce dimanche 2 février, le président s'est dit favorable à "revoir" la durée des vacances scolaires.

"Est-ce qu'il ne faut pas un peu revoir les vacances ?" C'est la question posée par Emmanuel Macron en marge d'un déplacement pour la commémoration des 80 ans de la libération de Colmar (Haut-Rhin). Interpellé par un enfant sur le sujet ce dimanche, le président a affirmé vouloir "rouvrir" la "question du temps scolaire".

L'idée n'a en réalité rien de neuf. Cette réduction avait déjà été envisagée par le chef d'État en août 2023 pour diminuer les inégalités liées à l'apprentissage. "En fonction des parents et de leur profession, les vacances sont plus ou moins enrichissantes. Huit semaines, ça peut poser un problème pour des enfants qui n'ont pas d'ouverture sur la culture ou la nature. Après six semaines, il y a une déperdition de savoir", confirme pour TF1info Corinne Heckmann, analyste à la direction de l'éducation et des compétences à l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).

L'Observatoire des inégalités abonde également dans ce sens et remarque des "écarts considérables selon les niveaux de vie : 56 % des enfants vivant parmi le quart des ménages aux plus bas revenus ne sont pas partis en vacances, deux fois plus que ceux qui appartiennent aux hauts revenus selon le Crédoc, c'est-à-dire au quart le plus favorisé".

Des vacances plus longues qu'ailleurs ?

Autre élément à charge contre les vacances scolaires selon Emmanuel Macron : leur durée. "La France a des vacances plus longues que dans beaucoup de pays. La question que l'on peut se poser pour nos enfants est : est-ce qu'il ne faut pas un peu revoir les vacances pour pouvoir décontraindre (sic.) les semaines pour mieux apprendre", a-t-il proposé.

Et pour cause : la France figure bel et bien parmi les pays européens qui offrent le plus de vacances aux élèves dans l'année, toutes périodes confondues, d'après les données publiées par Eurydice, le réseau de la Commission européenne qui compare les systèmes éducatifs des pays de l'Union européenne. Au total, les écoliers disposent d'un peu plus de 16 semaines de vacances dans l'année, contre 14 en moyenne pour les autres pays européens, selon les données de l'OCDE.

En revanche, avec 54 jours de vacances en juillet et août, l'Hexagone ne se situe qu'au 27e rang des pays européens en matière de pause estivale. Ce n'est donc pas en raison des congés d'été mais plutôt de ceux éparpillés tout au long de l'année que la France se situe en haut du classement européen des pays accordant le plus de vacances.

Les élèves français travaillent-ils plus ?

Malgré ces périodes de repos régulières, les écoliers français n'ont rien à envier à leurs voisins en matière d'assiduité. Avec un peu plus de 1000 heures de cours par an au lycée, l'Hexagone dépasse en effet largement la moyenne de cours de l'OCDE. En totalité, les lycéens français passent environ 100 heures de plus sur les bancs de l'école. À titre de comparaison, les lycéens britanniques ont 910 heures de cours tandis qu'en Allemagne, c'est 860.

Et du côté des enseignants, le zèle n'est pas moindre. Selon un rapport publié en décembre 2022 par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), service statistique du ministère de l'Éducation nationale, "les professeurs des écoles enseignent 900 heures par an". Dans les autres pays de l'Union européenne, les professeurs du premier degré font classe 740 heures en moyenne.

Mais travailler plus, n'implique pas forcément travailler mieux. Malgré ce volume d'heures, "les performances des élèves français au niveau du CM1 sont sous la moyenne des pays européens", constate Eric Charbonnier, expert en charge de l'éducation à l'OCDE, dans Les Echos.

Pour cette raison, la secrétaire générale du Snes-FSU Sophie Vénétitay appelle à "remettre les urgences là où elles sont", plutôt qu'à ressortir "l'idée des vacances scolaires". "L'école est en train de s'effondrer, on manque de professeurs, il faut recruter et il faut surtout augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail", a-t-elle déclaré sur franceinfo.