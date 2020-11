Frais bancaires : ce qui change pour les clients les plus fragiles

PLAFONNEMENT FRAIS BANCAIRES. Depuis le 1er novembre, les clients les plus fragiles financièrement bénéficient d'un dispositif de plafonnement des frais bancaires renforcé.

[Mis à jour le 02 novembre 2020 à 12h16] Il avait été annoncé en juin dernier et est enfin entré en application au 1er novembre. Un décret renforce le dispositif de plafonnement des frais d'incidents bancaires. Le plafond est désormais fixé à 25 euros par mois. Un client sera "considéré comme fragile à partir de cinq incidents bancaires dans une période d'un mois", et aura accès au plafonnement des frais bancaires "pendant trois mois", avait expliqué le ministre de l'Economie. "Les personnes en situation de surendettement seront considérées comme fragiles pendant toute la durée d'inscription au fichier des incidents de remboursement", avait-il complété.

En France, seuls les frais d'incidents bancaires sont plafonnés pour les clients dits fragiles et qui ont souscrit une offre spécifique auprès de leur banque. Dans le détail, les personnes concernées sont celles qui sont inscrites au fichier central des chèques de la Banque de France durant plus de 3 mois, en raison d'un chèque impayé, et qui ont été déclarées irrecevables à la procédure de surendettement. Cette offre spéciale coûte au maximum 3 euros par mois. Depuis le 1er juillet 2019, un plafond est entré en vigueur pour ces clients : leurs frais d'incidents bancaires ne pourront pas dépasser 20 euros par mois et 200 euros par an. Ce plafond est relevé au 1er novembre 2020, à 25 euros par mois.

Les conditions d'accès à cette offre sont également revues. Un client est désormais considéré comme fragile à partir du cinquième incident bancaire en un mois. Il aura alors accès à cette offre spécifique durant trois mois. Vous avez un doute sur les types de frais concernés ? En voici une liste :

Les frais de refus d'un virement faute de provision

Les commissions d'intervention

Les frais d'opposition à une carte bancaire par la banque

Les frais de lettre d'information préalable pour un chèque sans provision

Les frais de lettre d'information pour un compte débiteur non autorisé

Les frais pour un chèque rejeté sans provision

Les frais de rejet d'un prélèvement faute de provision

Les frais résultant d'une notification de la Banque de France portant sur une interdiction d'émettre des chèques

Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.

