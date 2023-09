Les frais de livraison d'Amazon augmentent sur certains produits, le nouveau montant a été imposé par l'Etat

Le géant du commerce en ligne est contraint par l'Etat de relever certains tarifs.

Amazon et ses livraisons quasi-gratuites de certains produits, c'est (en partie) fini. Le géant du commerce en ligne, utilisé par les 2/3 des Français au moins une fois dans l'année et connu pour sa rapidité d'expédition à des prix cassés, va devoir changer de braquet sur les envois d'ici quelques jours concernant l'un de ses rayons. Et il en sera de même pour la Fnac...

Une nouvelle loi contraint en effet ces distributeurs à appliquer un tarif minimum sur la livraison des livres, à compter de début octobre. En 2021, la sénatrice LR Laure Darcos avait fait adopter un texte par le Parlement visant à empêcher la gratuité de la livraison de livres. L'objectif : permettre un rééquilibrage du marché entre les grands distributeurs tels qu'Amazon et les plus petites librairies, lesquelles ne peuvent se permettre d'appliquer la gratuité des frais de port.

La disposition entrera en vigueur le 4 octobre 2023. A partir de cette date, les frais de livraison d'un ou plusieurs livres neufs achetés en ligne, dont le prix total n'excède pas 35€ seront, au minimum, de 3€, qu'importe la plateforme (Amazon, Fnac,...). Les clients d'Amazon et de la Fnac vont donc voir leurs frais d'expédition de livres augmenter de manière conséquentes sur les petits paniers, les frais de livraison actuellement appliqués pour n'importe quel panier étant de 0,01ct.

Attention, ce tarif de 3 euros est un prix plancher. Chaque plateforme pourra fixer ses frais d'expédition librement. La seule condition est qu'ils soient égaux ou supérieurs à trois euros. Les commandes dont le montant dépasse 35 euros seront aussi concernées. Cette nouvelle tarification s'appliquera dès lors d'un livre est présent dans une commande. Si un livre est acheté en plus d'un vêtement et d'un accessoire électronique, les frais liés au(x) livre(s) s'appliqueront. Par ailleurs, les abonnés Amazon Prime devront aussi s'acquitter de ces frais, tout comme les adhérents du programme Fnac+.

Pour Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, "cette mesure va pénaliser les lecteurs" car "près d'un livre sur deux vendu par Amazon est expédié vers des petites villes et campagnes, c'est-à-dire vers des territoires souvent dépourvus de librairies", ainsi qu'il l'a expliqué aux Echos. Mais pour Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF), "ce sont des mesures proportionnées qui mettent le livre au même niveau que les autres produits, rien de plus, rien de moins. Elles viennent juste corriger une anomalie."