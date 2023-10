Nouvelle Citroën C3 : photos, date de sortie, prix...Toutes les infos

La nouvelle Citroën C3 a été dévoilée ce jeudi 17 octobre à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. La citadine phare de la marque aux chevrons change de design et passe enfin au tout électrique, à un prix d'entrée assez abordable.

[Mis à jour le 17 octobre 2023 à 14h42] La présentation de la nouvelle Citroën C3 a eu lieu ce mardi 17 octobre du côté de Meudon (Hauts-de-Seine). L'enjeu est de taille pour le constructeur puisque la C3 demeure son modèle le plus vendu en France. Toujours confrontée à la rude concurrence des Renault Clio et Peugeot 208, toutes deux restylées en 2023, la citadine de la marque aux chevrons, présentée ici dans sa toute première version électrique, espère pouvoir tirer son épingle du jeu, notamment grâce à ses tarifs attractifs. Quelles sont les nouveautés attendues sur la quatrième génération de la C3 ? Retrouvez ci-dessous tout ce que l'on sait déjà de la citadine phare de Citroën.

Les infos de la nouvelle Citroën ë-C3

Pour relancer ses ventes, en forte baisse, Citroën compte énormément sur la nouvelle génération de la C3, sa citadine vedette dont les premiers tours de roue remontent à 2002. Avec un prix d'entrée très abordable, accessible en leasing à partir de 99 euros/mois, et enfin une version électrique, la ë-C3, la marque aux chevrons est à la relance.

Comme le laissait présager certaines séances de roulage avec camouflage, la nouvelle Citroën C3 arbore une toute nouvelle silhouette. Au revoir les formes arrondies qui la caractérisaient depuis sa naissance il y a un peu plus de 20 ans, la citadine suit la mode des coupes beaucoup plus franches, avec notamment un capot aussi horizontal que le hayon est vertical. Avec ses imposants éléments en plastique sur les boucliers (alors que les Airbumps sur le bas des portes ont été abandonnés) et une allure générale un peu surélevée (1m57 de hauteur), malgré des dimensions identiques par ailleurs - 4.01m de longueur et 1.76m de largeur -, la C3 de quatrième génération épouse certains codes propres aux SUV.

Au cours de l'été, la marque Citroën a décidé de simplifier sa gamme, passant de cinq finitions à trois : You, Plus et Max. Cette nouvelle ë-C3 sera uniquement déclinée dans les finitions You et Max. You correspondant à l'entrée de gamme, la finition proposera les équipements de série tels que le nouvel affichage tête haute Head Up Display, les phares avant à LED, le système de freinage d'urgence, les rétroviseurs électriques, l'éclairage automatique, l'aide au stationnement arrière, un becquet arrière, un régulateur-limiteur de vitesse, la climatisation manuelle et 6 airbags.



La finition Max, le haut de la gamme du modèle, offre de nombreux équipements supplémentaires : jantes en alliage de 17 pouces diamantées, peinture Biton avec toit contrasté, barres de toit décoratives, plaques de protection avant et arrière, écran tactile couleur de 10,25 pouces avec mise en miroir du smartphone, sièges Citroën Advanced Comfort® Seats, essuie-glaces automatiques, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants, volant à effet cuir, deuxième rangée de sièges rabattables 60/40, réglage du siège du conducteur, feux arrière à LED, vitres arrière surteintées, sièges TEP/Tissu, climatisation automatique, navigation 3D, recharge sans fil, caméra de recul, rétroviseur électrochrome et vitres arrière électriques.

La nouvelle C3 sera le premier modèle de série à afficher le nouveau logo de la marque. Les deux chevrons sont désormais placés à l'intérieur d'un ovale de grande taille comme on avait déjà pu le découvrir lors de la présentation du concept car Oli fin 2022. Le faciès de la citadine de 2024 arborera aussi une nouvelle signature lumineuse avec des feux en forme de C ouverts vers l'extérieur. L'arrière de la voiture accueille également ce nouveau design de feux.

A l'intérieur, l'espace est un peu plus grand, conséquence de la nouvelle hauteur, afin, selon la marque, "d'offrir aux occupants une ambiance similaire à celle de leur salon ou de leur salle de séjour." Les designers ont privilégié la sobriété dans l'habitacle. Ainsi, l'affichage numérique face au conducteur ne renseigne que la vitesse, le rapport de boîte de vitesse enclenché et le taux de charge disponible. Toutes les autres informations prendront place sur la tablette centrale "flottante" de 10.25 pouces, de série sur la version Max mais en option dans la finition You (sans écran, la place laissée vacante accueille un support smartphone intégré). Seule la climatisation aura droit à des boutons physiques, situés juste dessous l'écran tactile. Enfin, bénéfice de cette planche de bord assez minimaliste, de nombreux rangements sont disponibles sur les panneaux de porte, la console centrale et sous l'accoudoir central.

Les motorisations de la nouvelle Citroën ë-C3

Cette fois, c'est la bonne, la nouvelle génération de C3 se décline en 100% électrique. La citadine à énergie verte sera équipée d'un moteur de 83 kWh, soit 113 chevaux, et d'une transmission entièrement automatique qui, selon le constructeur, "lui permettent de passer de 0 à 100 km/h en 11 secondes environ, et une vitesse maximale de 135 km/h." La batterie, d'une puissance de 44 kWh, doit offrir une autonomie d'environ 320 kilomètres en cycle WLTP. Une autre version, plus urbaine, devrait débarquer en 2025 avec une plus petite autonomie, autour des 200 kilomètres. Si l'électrique arrive, le diesel disparaît du catalogue de la C3. Il devrait toujours être possible de s'offrir la citadine en version essence, ainsi qu'en hybridation légère (mild hybrid), mais la marque communiquera plus tard sur ces autres motorisations.

Quand est prévue la sortie de la nouvelle Citroën ë-C3 ?

La quatrième génération de la citadine phare a été présentée comme prévu au début de l'automne 2023. Son arrivée dans les concessions devrait s'opérer à la fin du premier trimestre 2024, probablement au mois de mars.

Quel sera le prix de la nouvelle Citroën ë-C3 ?

Citroën n'a pas voulu faire durer le suspense. Alors que les constructeurs prennent souvent leur temps avant de dévoiler leurs tarifs, la marque aux chevrons a révélé le prix de sa nouvelle citadine électrique le jour de sa présentation. Comme annoncé, son prix d'entrée sera inférieur à 25 000 euros, 23 300 précisément dans la finition You pour la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Autriche et le Portugal. Assurée de bénéficier du bonus écologique, dont les nouveaux critères s'appliqueront à partir du 1er janvier 2024, la nouvelle C3 électrique pourra donc revenir à 18 300 euros et même à 16 300 euros pour les ménages aux revenus les plus bas. En ce qui concerne la future C3 thermique, son coût pourrait débuter aux alentours des 17 000 euros, sachant que la dernière version restylée se vend aujourd'hui à partir de 16 590 euros.