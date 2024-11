Les tarifs sur les autoroutes vont augmenter en 2025, et ce n'est pas à cause des péages

Les automobilistes peuvent déjà se préparer à une nouvelle augmentation des prix sur les autoroutes en 2025.

C'est une mauvaise nouvelle de plus pour les automobilistes. En attendant de connaître prochainement les nouveaux tarifs des péages – très certainement à la hausse à partir du 1er février 2025 – un autre poste de dépense augmentera bientôt sur les autoroutes. Les sociétés d'autoroute n'ont toujours pas l'intention de baisser leurs prix, et pour les usagers la note sera encore plus salée l'année prochaine. Surtout si vous avez le malheur d'avoir un problème mécanique avec votre auto, que ce soit sur un tronçon de l'A1 vers Lille, de l'A4 du côté de Strasbourg, de l'A10 à proximité de Bordeaux ou de l'A7 à hauteur de Marseille.

Tomber en panne de voiture n'a jamais rien de drôle et c'est encore pire quand cela arrive sur une voie rapide. Stationner en bord d'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence, peut générer un certain stress en raison de la dangerosité liée à la vitesse des véhicules qui passent à quelques mètres. Pour se faire dépanner il n'existe pas dix mille solutions. Il faut se déplacer à pieds jusqu'à l'une des bornes oranges d'appels d'urgences situées tous les 2 kilomètres le long des voies.

© 123RF

En appuyant sur le bouton d'appel, vous êtes mis en relation avec un opérateur autoroutier qui contacte une entreprise de dépannage agréée. Seules ces sociétés agréées ont le droit de pénétrer sur les autoroutes pour venir en aide aux automobilistes en détresse. Ce sont justement les tarifs de ces opérations de dépannage et de remorquage qui vont encore une fois augmenter dans quelques semaines.

Encore parce que c'est le même refrain tous les ans ! En 2024, les prix avaient littéralement bondi, de près de 5%. La hausse sera moins conséquente en 2025 mais elle flirtera tout de même avec les 3%, 2,8% pour être précis. Pour un véhicule de moins de 1.8 tonne, soit la plupart des voitures des particuliers – même si de plus en plus de SUV s'approchent des 2 tonnes – le coût d'un dépannage sur une autoroute s'élèvera à 148.67 euros contre 144.52 euros cette année C'est 4 euros de plus sur la facture et 10 si l'on se réfère aux tarifs appliqués en 2023. Pour les véhicules de plus de 1.8 tonne, le prix va prendre cinq euros supplémentaires, passant de 178,70 euros à 183,83 euros. C'était 170 euros il y a encore un an.

En outre, le coût d'un dépannage sur autoroute est majoré si l'intervention est effectuée de nuit (de 18h à 8h), le week-end ou lors d'un jour férié. Il faut alors compter 50% de plus sur la facture. Pour un véhicule dont le poids n'excède pas 1.8 tonne, la facture dépassera donc les 220 euros en 2025. Ce à quoi il faudra évidemment ajouter les frais de réparation...