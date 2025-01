Personne ne pense à appuyer sur ce petit bouton – sa fonction cachée permet pourtant une conduite plus confortable

Cette fonction est très utile pour réduire la fatigue au volant mais trop peu d'automobilistes s'en servent.

Ceux qui ont l'habitude de prendre leur voiture tous les jours pour effectuer les trajets domicile-travail le savent bien : conduire n'est pas toujours une partie de plaisir notamment dans et autour des grandes agglomérations où la circulation est particulièrement dense aux heures de pointe. Les autos modernes sont bien plus confortables à conduire que leurs aînées avec de nouvelles technologies d'aides à la conduite (radars, caméra de recul, régulateur/limitateur de vitesse, assistance au freinage d'urgence…) mais il n'en reste pas moins que conduire une voiture reste fatigant nerveusement.

Et pour cause : de nombreux conducteurs n'utilisent pas, voire ne connaissent pas, la moitié des options que leur offrent leur véhicule. C'est bien dommage car certaines d'entre elles permettent d'améliorer grandement notre expérience de conduite. C'est le cas d'une fonctionnalité, présente sur la plupart des modèles récents, qui assiste le conducteur pour qu'il fasse moins d'efforts. Très souvent situé au niveau de la console centrale, à côté de la commande du frein à main électronique, un bouton permet de freiner à notre place.

© 123RF

Ce bouton se repère grâce à l'inscription "Auto Hold" (ou "Break Hold" sur certains modèles), comprenez "Maintien automatique du frein". Il s'agit d'un système intelligent qui maintient automatiquement le freinage du véhicule à l'arrêt jusqu'à ce que l'on appuie sur l'accélérateur pour reprendre la conduite. Le conducteur peut l'activer et le désactiver à sa guise.

Quand il est activé, par une simple pression sur la commande, le système applique automatiquement les freins dès que la voiture s'arrête, même si le conducteur relâche la pédale de frein. C'est particulièrement utile lorsque la circulation est dense, voire embouteillée, ce qui nécessite d'appuyer sans cesse sur le frein. Plutôt que de garder un pied enfoncé sur la pédale, le système s'en charge à notre place.

Cette fonction peut également s'avérer très utile en ville, où de multiples arrêts aux feux s'imposent, mais également dans les pentes. Un feu rouge, un STOP ou simplement un ralentissement obligent parfois à marquer une pause au sommet ou en bas d'une côte, ce qui peut aussi être le cas à la sortie d'un parking souterrain. En activant le "Auto Hold", pas besoin d'appuyer sur le frein ou de se servir du frein à main, le système s'en charge à votre place pour maintenir la voiture immobile quel que soit le relief.

Un réel confort de conduite qui, en plus, permet de faire des économies. En maintenant automatiquement les freins serrés, la fonction "Auto Hold" peut aider à réduire l'usure des composants du système de freinage, ce qui se traduit par moins d'entretien et une plus grande fiabilité et durée de vie du système.