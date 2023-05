Ecoutez bien la climatisation de votre voiture, si vous entendez ce bruit, c'est peut-être grave

Ce bruit caractéristique se déclenche dans votre voiture aussitôt que vous activez la climatisation. Voici comment le reconnaître et s'en débarrasser.

L'été approche à grands pas et avec lui ses températures qui dépassent allègrement les 30 degrés. Parfois difficiles à endurer en extérieur, les températures peuvent facilement atteindre les 40 degrés dans l'habitacle d'un véhicule longtemps resté au soleil et vite devenir insupportables. Heureusement, la climatisation existe ! Quand il fait chaud dehors, le reflexe en montant en voiture est de mettre la climatisation pour refroidir l'intérieur de notre véhicule. Si ce système de refroidissement de l'air se révèle plus efficace et moins bruyant que de descendre les fenêtres (surtout sur autoroute !), il n'en reste pas moins sujet aux pannes et cela peut vite devenir très gênant.

Comme pour les freins, les pneus ou le moteur, l'entretien de la climatisation est indispensable pour son bon fonctionnement. Mais il arrive parfois qu'un bruit se fasse entendre dès lors que l'on appuie sur le petit bouton " A/C " (air conditionné) du tableau de bord, de mise aujourd'hui dans la quasi-totalité des voitures en circulation. Pas très bruyant mais assez lancinant, c'est un bruit dont l'intensité varie en fonction du régime du moteur. Comme tout bruit anormal dans une voiture, il interpelle et inquiète. Il faut dire que ces bruits sont souvent la conséquence d'un dysfonctionnement plus ou moins grave et d'un passage (onéreux) au garage.

L'utilisation de la clim dans une voiture est on ne peut plus simple : il suffit d'appuyer sur un bouton et de régler la température désirée le plus souvent à l'aide d'une petite molette. Mais son mécanisme est bien plus complexe. Outre le manque de froid diffusé et la buée qui apparaît sur le pare-brise, la persistance d'un bruit métallique lors de l'activation de l'air conditionné est l'un des symptômes qui doit vous alerter sur le fonctionnement défectueux de votre climatisation. Son origine se trouve généralement au niveau du compresseur, la pièce essentielle du système de climatisation qui se trouve sous le capot.

Quand ce petit son métallique se propage dans le véhicule lorsque la climatisation est en marche, cela signifie que votre compresseur de climatisation a assez vécu - sa durée de vie est de 10 ans en moyenne - et qu'il faut le remplacer. Un bruit métallique est ainsi le premier signal à surveiller... avant la panne d'air conditionné. Mauvaise nouvelle, ce remplacement est assez coûteux : comptez environ 400 euros pour un compresseur neuf. Cette petite pièce est néanmoins indispensable pour vous apporter de l'air frais... sans vous empêcher d'écouter tranquillement de la musique ou de devoir parler plus fort pour couvrir ce bruit lors d'une discussion entre passagers.