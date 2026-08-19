Ces trois voitures arrivent au même moment à une intersection. Laquelle doit passer en premier ?

Voici une situation assez fréquente sur la route. Vous arrivez sur une intersection au même moment que deux autres véhicules et aucun marquage au sol ne donne d'indication sur l'ordre de passage. Il faut alors faire appel à ses connaissances du Code de la route pour comprendre quelle voiture a la priorité sur les autres. En l'absence de panneaux STOP ou Cédez-le-passage, de nombreux automobilistes se retrouvent décontenancés et ces intersections sont souvent le théâtre de scènes cocasses mais aussi parfois dangereuses.

Comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessous, trois véhicules A, B et C se retrouvent donc à un croisement en forme de T (où trois rues se rejoignent). Lequel doit passer avant les autres selon vous ? On pourrait penser que c'est la voiture noire (C) car elle n'a pas directement une voiture sur sa droite. Mais la réalité est différente. Pour obtenir la bonne réponse, il faut regarder la direction dans laquelle vont se déplacer ces trois véhicules (symbolisée par des flèches dans notre schéma).

© DGT

Dans le cas complexe qui nous intéresse, la voiture rouge (A) se dirige tout droit tandis que les véhicules B (bleu) et C (noir) vont tourner. Ce simple détail est déjà déterminant : lorsqu'aucune signalisation n'indique l'ordre de passage, un véhicule qui poursuit sa trajectoire sans changer de direction a la priorité sur ceux qui effectuent un virage. Ainsi, la voiture rouge, en continuant tout droit, bénéficie d'une priorité absolue sur les voitures bleu et noir. Peu importe leur position relative, c'est le fait que A ne tourne pas qui lui donne la priorité sur les autres.

Une fois la voiture noire (A) sortie de l'intersection, la situation se réduit à deux véhicules : B et C. Ici entre en jeu la fameuse règle de la priorité à droite. Si l'on observe leurs positions respectives, C se trouve à droite de B. Le conducteur dans le véhicule noir est donc prioritaire sur B et doit donc passer avant.