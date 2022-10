Pénurie d'essence : où trouver du carburant, Total à sec ? La carte

PENURIE ESSENCE. La crise d'approvisionnement en carburant s'accroît chez Total et plusieurs stations-services, notamment en Ile de France, présentent des pompes à essence à sec​ aux automobilistes. Voici quelques conseils pour trouver du carburant près de chez vous.

[Mis à jour le 4 octobre 2022 à 13h43] Pas de pénurie généralisée mais de grosses difficultés localement pour trouver du carburant, voici comment résumer la situation dans les stations essence de France ce mardi 4 octobre 2022. Un mouvement de grève a touché plusieurs raffineries la semaine dernière et s'ajoute à un afflux sur le carburant Total, proposé à un prix inférieur suite à l'annonce d'une ristourne de 20 centimes s'ajoutant à la remise de 30 centimes mise en place par le gouvernement. Résultat, le pétrolier enregistre des difficultés d'approvisionnement dans certaines stations.

Lundi, la moitié des stations TotalEnergies de Paris et dans alentours affichait des pompes à sec pour le diesel comme pour l'essence. Aux frontières aussi, la situation se tend puisque RMC note que les 8 stations Total de l'agglomération de Strasbourg sont en rupture de stock. La cause ? L'afflux d'automobilistes frontaliers, notamment Allemands, qui viennent profiter de tarifs plus avantageux que chez eux. Pour savoir où vous rendre, sachez que TotalEnergies a mis en place une carte interactive, permettant de connaître les carburants disponibles dans les différentes stations-service.

La communication du géant assure "qu'il n'y a pas de manque de carburants, car TotalEnergies a constitué des stocks et procède actuellement à des imports réguliers". Le groupe explique également, que depuis le début septembre, les stations-service connaissent "une affluence importante au sein de [leur] réseau de stations (+30% environ)". Reste une ultime solution, déjà adoptée par de nombreux automobilistes ces derniers jours : se tourner vers les concurrents et autres fournisseurs de carburant, quitte à payer plus cher.

Comment savoir où faire le plein ?

Vous pouvez retrouver ci-dessous une carte des stations-service françaises. Il s'agit du "flux instantané" des prix des carburants en France, fourni par le ministère de l'Économie et disponible ici sur le site officiel : https://www.prix-carburants. gouv.fr/

En zoomant puis en cliquant sur un point de la carte, on peut afficher toutes les informations sur la station et faire défiler les tarifs de chaque carburant avec des flèches.

Les carburants en rupture sont soit mentionnés explicitement sur la carte, soit absents des stations

Il appartient au point de vente concerné de déclarer sa station et ses tarifs au ministère. Certains groupes, comme Total, fournissent aussi des données qui sont parfois plus détaillées. Vous pouvez la retrouver sur le site de Total.

Des blocages en Normandie et une pénurie en Île-de-France ?

Cette situation s'ajoute à celle de difficultés d'approvisionnement dans les stations Total à la suite de la mise en place début septembre de la remise de 20 centimes. C'est le cas dans l'Oise où plusieurs stations du groupe étaient signalées à sec lundi 26 septembre. Le début d'un mouvement de grève dans les raffineries de Normandie ou dans celle de Flandres (Nord) dans les Hauts-de-France, laissent augurer de nouveaux problèmes. La grève débutée lundi à la raffinerie Total Gonfreville-l'Orcher près du Havre pourrait aussi avoir des effets, les grévistes ayant appelé mercredi à bloquer le site.

"On peut craindre la pénurie effectivement. On a une situation de raffinage extrêmement compliquée, et pas seulement liée à cette grève, témoignait un syndicaliste CGT, interrogé par Actu.fr. Il y a eu un incendie la semaine dernière sur la raffinerie qui a déjà coupé toute la production d'essence. Il y a deux semaines, la mobilisation contre les réquisitions sur les pompiers de notre site avait déjà entraîné des difficultés dans les dépôts dans un contexte d'afflux dans les stations. L'approvisionnement qui part de Total Normandie va au-delà de la région jusqu'à l'Île-de-France. Les aéroports parisiens sont également concernés. Esso est aussi en grève, ça va être compliqué...".

Du côté de Total, on assurait pouvoir palier la situation. "Concernant l'approvisionnement, ça continue, sachant qu'on peut palier de plusieurs manières à cette situation : on augmente les imports de carburants en France, on a également des stocks de TotalEnergies qui nous permettent de tenir entre trois semaines et un mois. Et on a également des stocks qu'on appelle les stocks stratégiques de la France qui eux sont là pour tenir environ trois mois. En terme d'approvisionnement, il n'y a pas de raison qu'on manque de produits dans les prochains jours." L'afflux des automobilistes dans les stations pourrait changer la donne…