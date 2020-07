GP d'Andalousie MotoGP : heure, chaîne TV, streaming… Comment suivre le Grand Prix ?

GP D'ANDALOUSIE MOTO. Pas de pause pour Fabio Quartararo et le plateau MotoGP avec le second Grand Prix de la saison sur le même circuit de Jerez. Chaîne TV, horaire... Retrouvez le programme complet pour ne rien manquer du Grand Prix ce dimanche 26 juillet.

Comme pour la Formule 1, le calendrier MotoGP a été chamboulé par la crise du coronavirus et les Grand Prix s’enchaînent. Une semaine après la première manche à Jerez, les pilotes restent en Espagne et sur le même circuit mais disputeront cette fois le GP d'Andalousie. La semaine dernière, Fabio Quartararo écrivait une page de l'histoire des sports mécaniques français en devenant le premier pilote tricolore vainqueur dans la catégorie MotoGP puisque le dernier à avoir triomphé dans la catégorie reine était Régis Laconi en 1999 mais sur des 500 cm3.

Même piste, même chaleur… Fabio Quartararo vise une seconde victoire consécutive sur sa Yamaha Petronas, l'écurie satellite de Yamaha. Si les conditions sont les mêmes, les acteurs le seront à la surprise générale ! Sextuple champion du monde et favori à sa propre succession, l'Espagnol Marc Marquez ne devait pas disputer cette seconde manche de la saison au guidon de sa Honda à cause d'une fracture de l'humérus droit à la suite d'une très mauvaise chute lors du GP de la semaine dernière. Avec une plaque de titane et plusieurs vis, Marquez devait subir une période de convalescence de quelques semaines et laissait son frère, Alex, tout seul pour représenter l'écurie Honda Repsol. Mais après un contrôle médical jeudi, le pilote espagnol a été déclaré apte. Cependant, l'écurie et Marc Marquez décideront samedi s'il peut courir et tenir la distance du GP " A l'origine, la position de Honda était de rouler à Brno, pas dès ce week-end, a déclaré Alberto Puig, le patron du Team Repsol. Mais, après ce que nous avons entendu de la part de Marc et des médecins, qui l'ont déclaré apte, nous sommes arrivés à un accord. Il prendra la piste samedi pour faire un essai et selon comment il se sent, il participera à la course dimanche. Mais ce test devra déterminer s'il peut tenir la distance d'un Grand Prix. " Retrouvez toutes les infos, dates, horaires et programme TV concernant le Grand Prix d'Andalousie de MotoGP ci-dessous.

Le GP d'Andalousie de MotoGP 2020 va avoir lieu ce dimanche 26 juillet 2020. Retrouvez le programme complet du Grand Prix d'Andalousie de MotoGP 2020 ci-dessous :

Vendredi 24 juillet 2020 : FP1 de MotoGP (9h45), FP2 de MotoGP (14h)

Samedi 25 juillet 2020 : FP3 de MotoGP (9h45), qualifications de MotoGP : FP4 (13h15) ; Q1 (14h05) ; Q2 (14h30)

Dimanche 26 juillet 2020 : Warm-up (9h15), départ du Grand Prix de MotoGP d'Andalousie (15h)

Pour suivre cette seconde manche du championnat du monde de MotoGP, c'est une nouvelle fois sur les chaînes du groupe Canal +. Comme à son habitude, Canal + diffusera l'ensemble du week-end, avec les essais libres en direct dès le vendredi 24 juillet puis les qualifications le samedi 25 juillet avant la course le dimanche. En l'absence de la Formule 1, les essais libres seront diffusés sur l'antenne de Canal + Sport alors que les qualifications, à partir de 14h05 samedi et le Grand Prix d'Andalousie, à partir de 13h25 dimanche avec la Grille, seront à suivre sur Canal +

Le Programme TV du GP d'Andalousie :

Vendredi 24 juillet 2020 : FP1 à partir de 9h45 et FP2 à partir de 14h heure française (Canal + Sport).

FP1 à partir de 9h45 et FP2 à partir de 14h heure française (Canal + Sport). Samedi 25 juillet 2020 : FP3 à partir de 9h45 (Canal + Sport), FP4 à partir de 13h25 (Canal +) qualifications à partir de 14h05 heure française. (Canal +).

FP3 à partir de 9h45 (Canal + Sport), FP4 à partir de 13h25 (Canal +) qualifications à partir de 14h05 heure française. (Canal +). Dimanche 26 juillet 2020 : "La Grille" à partir de 13h25 (Canal +), Grand Prix d'Andalousie Moto GP à partir de 14h (Canal +).

Il est également possible de suivre la MotoGP sur ordinateur via l'offre de streaming de Canal + avec MyCanal. Disponible sur ordinateur mais aussi tablette ou smartphone via une application, MyCanal permet de suivre la TV en direct. Il suffit pour cela d'entrer votre compte abonné (mail + mot de passe) pour vous connecter. Autre option si vous n'êtes pas abonné à Canal +, le site officiel du MotoGP propose des offres de streaming vidéo. Le pass annuel est facturé 139,99 euros, le pass mensuel 29,99 euros.