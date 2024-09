GP d'Azerbaïdjan : les "seconds couteaux" profitent au Max

Le coup de moins bien de Max Verstappen, qui n'a plus gagné depuis trois mois, profite à tous ses principaux rivaux. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan ce week-end confirmera-t-il cette nouvelle donne ?

Le temps commence à paraître long pour Max Verstappen. Habitué depuis deux ans à ne laisser que des miettes à la concurrence, le triple champion du monde de Formule 1 traverse une mauvaise passe. Depuis son succès à Barcelone le 23 juin, le Néerlandais n'est plus passé une seule fois le premier sous le drapeau à damiers. Près de trois mois de disette durant lesquels ses habituels rivaux se sont partagés le gâteau à parts presque égales. Les six derniers Grands Prix ont accouché de cinq vainqueurs différents.

Lewis Hamilton, par deux fois, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc et George Russell ont triomphé quand les pilotes Red Bull – n'oublions pas le presque invisible Sergio Perez -, traînaient leur spleen sur la piste. Ce resserrement du plateau est une aubaine pour la Formule 1 et il aurait fallu avoir un sacré art divinatoire pour imaginer qu'au deux-tiers de la saison quatre écuries joueraient quasiment dans la même cour. Une homogénéité nouvelle qui se retrouve au championnat du monde des constructeurs où trois écuries – Red Bull, McLaren et Ferrari – se tiennent en seulement 39 points après seize courses. Quand Mercedes, plombée par un début d'année difficile, peut se targuer de gagner un Grand Prix sur deux depuis trois mois.

La suite sourira-t-elle toujours aux rivaux des Red Bull ? Les signaux ne sont pas très bons pour l'écurie autrichienne et Verstappen semble même avoir accepté de ne plus dominer les débats et de simplement essayer de gratter le maximum de points ici et là pour résister au retour de Norris, pointé à 62 longueurs. A Bakou, sur un circuit urbain souvent propice aux rebondissements, les "seconds couteaux" feront tout pour prolonger la série. Trop heureux d'avoir enfin quitter l'ombre des Red Bull.

A quelle heure suivre le Grand Prix d'Azerbaïdjan ?

Ce dix-septième Grand Prix de la saison marque le retour de la F1 en Asie, cinq mois après un passage par le Japon et la Chine. Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, ayant deux heures d'avance sur Paris, les horaires du week-end seront avancés de deux heures par rapport à ce qui se fait traditionnellement en Europe. Les pilotes entreront donc en action le vendredi matin pour la première séance d'essais libres tandis que le départ de la course, dimanche, sera donné dès 13 heures.

Essais libres 1 à 11h30 le vendredi 13 septembre (durée : 1h)

Essais Libres 2 à 15h le vendredi 13 septembre (durée : 1h)

Essais Libres 3 à 10h30 le samedi 14 septembre (durée : 1h)

Qualifications à 14h le samedi 14 septembre (durée : 1h)

Grand Prix à 13h le dimanche 15 septembre (durée : 2h maximum)

Sur quelle chaîne TV regarder le Grand Prix d'Azerbaïdjan ?

Le Grand Prix d'Azerbaïdjan sera diffusé exclusivement sur les chaînes du groupe Canal, détenteur des droits du championnat du monde de Formule 1. Les trois séances d'essais libres seront retransmises sur Canal+ Sport tandis que la chaîne premium diffusera les qualifications et la course, dimanche à partir de 13h

Vendredi : Libres 1 à 11h15 + Libres 2 à 14h45 sur Canal+ Sport

Samedi : Libres 3 à 10h15 sur Canal+ Sport + Qualifications à 13h40 sur Canal+

Dimanche : émission "La Grille" à 11h55 + départ du Grand Prix à 13h sur Canal+

Classement du championnat du monde pilotes (après 16 Grands Prix)

1. Max Verstappen (Red Bull) 303 points

2. Lando Norris (McLaren) 241 points

3. Charles Leclerc (Ferrari) 217 points

4. Oscar Piastri (McLaren) 197 points

5. Carlos Sainz (Ferrari) 184 points

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 164 points

7. Sergio Perez (Red Bull) 143 points

8. George Russell (Mercedes) 128 points

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 50 points

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24 points

11. Niko Hülkenberg (Haas) 22 points

11. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 points

13. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 points

14. Pierre Gasly (Alpine) 8 points

15. Oliver Bearman (Ferrari) 6 points

15. Kevin Magnussen (Haas) 6 points

15. Alex Albon Williams) 6 points

18. Esteban Ocon (Alpine) 5 points

La saison 2024 de Formule 1 comptera 24 Grands Prix. Elle a débuté à la fin du mois de février, à Bahreïn, et s'achèvera début décembre à Abu Dhabi. Voici le calendrier complet de la F1 2024 avec les horaires donnés en heure française :

1. GP de Bahrein (Sakhir) : samedi 2 mars (Vainqueur : Verstappen)

2. GP d'Arabie Saoudite (Djeddah) : samedi 9 mars (Vainqueur : Verstappen)

3. GP d'Australie (Melbourne) : dimanche 24 mars (Vainqueur : Sainz)

4. GP du Japon (Suzuka) : dimanche 7 avril (Vainqueur : Verstappen)

5. GP de Chine (Shanghai) : dimanche 21 avril (Vainqueur : Verstappen)

6. GP de Miami (Miami) : dimanche 5 mai à 22h (Vainqueur : Norris)

7. GP d'Emilie-Romagne (Imola) : dimanche 19 mai (Vainqueur : Verstappen)

8. GP de Monaco : dimanche 26 mai (Vainqueur : Leclerc)

9. GP du Canada (Montréal) : dimanche 9 juin (Vainqueur : Verstappen)

10. GP d'Espagne (Barcelone) : dimanche 23 juin (Vainqueur : Verstappen)

11. GP d'Autriche (Spielberg) : dimanche 30 juin (Vainqueur : Russell)

12. GP de Grande-Bretagne (Silverstone) : dimanche 7 juillet (Vainqueur : Hamilton)

13. GP de Hongrie (Budapest) : dimanche 21 juillet (Vainqueur : Piastri)

14. GP de Belgique (Spa-Francorchamps) : dimanche 28 juillet (Vainqueur : Hamilton)

15. GP des Pays-Bas (Zandvoort) : dimanche 25 août (Vainqueur : Norris)

16. GP d'Italie (Monza) : dimanche 1er septembre (Vainqueur : Leclerc)

17. GP d'Azerbaïdjan (Bakou) : dimanche 15 septembre à 13h

18. GP de Singapour (Marina Bay) : dimanche 22 septembre à 14h

19. GP des Etats-Unis (Austin) : dimanche 20 octobre à 21h

20. GP du Mexique (Mexico) : dimanche 27 octobre à 20h

21. GP du Brésil (Interlagos) : dimanche 3 novembre à 19h

22. GP de Las Vegas (Las Vegas) : dimanche 24 novembre à 6h

23. GP du Qatar (Losail) : dimanche 1er octobre à 15h

24. GP d'Abu Dhabi (Yas Marina) : dimanche 8 décembre à 14h