"Nouveau Renault Captur : une version RS line présentée, photos et prix"

RENAULT CAPTUR. En ce début d'année 2021, Renault a présenté une nouvelle version de son Renault Captur, le Captur RS Line et modifie sa grille tarifaire.

[Mis à jour le 16 février à 10h50] C'est l'un des modèles les plus importants de Renault et le constructeur lui apporte une nouvelle petite attention avec la version RS Line en ce mois de février 2021. Avec une double sortie d'échappement chromée, des jantes en alliage de 18 pouces spécifiques, la signature RS Line sur le coffre et une sellerie spécifique, la version sportive du Captur offre quelques nouveautés non négligeables. Avec cette nouvelle version, Renault en profite également pour modifier sa grille tarifaire en enlevant la version diesel de son offre avec désormais une offre essence (TCe 90 et 140), GPL (TCe 100 GPL) et hybride Plug-in (E-TECH plug-in Hybride 160) avant l'arrivée des versions E-TECH Hybride. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur ce Renault Captur hybride rechargeable plus bas sur cette page.

Restylé en 2019 en étant l'une des stars du Salon de Francfort, le Captur continue d'évoluer chaque année. En ce début d'année 2021, une nouvelle version est intronisée, la RS Line. En effet, pour la première fois le Captur se décline en une version sportive très dynamique avec quelques inspirations de la F1 et des finitions exclusives. Retrouvez toutes les photos et nos précédentes en immersion au Salon de Francfort.

Pour cet essai du très attendu nouveau Captur, Renault nous a permis de tester le SUV pendant deux jours. Dans un premier temps, c'est au volant d'un Captur essence 1,3L TCe de 130 chevaux que nous avons pu commencer notre essai. Doté de la finition coeur de gamme Intens, notre Captur était déjà bien mieux fini que ce qui était proposé auparavant sur la première version du crossover ! La suite de notre essai s'est réalisée au volant d'un Captur essence de 155 chevaux doté de la finition Initiale Paris. Ce modèle haut de gamme était associé à la boîte automatique EDC à 7 rapports. Alors, que vaut ce nouveau Renault Captur ? Faut-il craquer pour son design alléchant et ses équipements high-tech ? Retrouvez notre essai en images et notre avis en cliquant sur la photo ci-dessus.

Comme la Clio 5 ou le nouveau Nissan Juke, cette deuxième génération du Renault Captur est basée sur la plate-forme technique CMF-B. Ses dimensions ont été revues à la hausse : la voiture gagne en longueur pour atteindre les 4,23 mètres (11 centimètres en plus). Renault assure que cet agrandissement des dimensions de la voiture permet une hausse de l'empattement de 2 centimètres. Logiquement, cette hausse de l'empattement s'accompagne d'une augmentation de l'espace réservé aux passagers à l'arrière. Le volume du coffre a lui aussi été revu à la hausse par rapport au précédent Captur et permet à cette nouvelle génération de surpasser ses concurrents. Voici ce qu'il faut retenir de ce nouveau Captur :

Le design du Renault Captur est élargi et modernisé notamment grâce à l'intégration de feux LED de série en forme de C à l'avant comme à l'arrière. Les flancs ont été sculptés, "une ligne latérale creusée", et la voiture est dotée d'un toit flottant. Le Captur nouvelle génération est doté d'un "vrai look de SUV" avec des "skis de protection avant et arrière", une "ceinture de protection noire qui parcoure les bas de caisse et les passages de roue", ainsi que des "barres de toit en aluminium".

A l'avant, le capot est nervuré et profite d'un aspect plongeant, au-dessus d'un nouveau bouclier et de déflecteurs d'airs au niveau des passages de roue. A l'arrière, la chute de toit est "plus prononcée", et du chrome a été ajouté, tout comme sur les flancs. Renault a également diminué les surfaces vitrées pour accentuer le dynamisme de son SUV.

Le tableau de bord a été totalement repensé avec une planche de bord proche de celle de la nouvelle Clio et le système Easy Link proposé sur l'écran tactile vertical de 9,3 pouces. La console centrale est flottante et a été surélevée pour une "meilleure ergonomie du poste de conduite et une meilleure prise en main du levier de vitesse". La finition a été largement améliorée et intègre des matériaux "softs" au toucher sur toutes les parties pouvant entrer en contact avec les mains ou les coudes des occupants.

Les occupants du Renault Captur peuvent retrouver des matériaux soft au toucher (la marque explique avoir installé ces matériaux sur toutes les parties pouvant rentrer en contact avec les mains ou les avant-bras) ainsi qu'un toit personnalisable à l'extérieur. A bord, on retrouve aussi un combiné d'instrumentation de 10,2 pouces (taille la plus grande, mais des modèles plus petits seront disponibles), qui est 100% numérique.

Le volume du coffre du Captur progresse de 81 litres par rapport à la précédente génération : il atteint 536 litres VDA avec la banquette arrière avancée au maximum (elle coulisse sur 16 centimètres) et le premier plancher enlevé. Il devient ainsi "le meilleur de sa catégorie" selon Renault. La banquette arrière coulissante permet aussi d'obtenir "une configuration à deux étages qui facilite le chargement au quotidien" grâce au plancher amovible.

Avec l'apparition de la nouvelle version sportive RS Line, Renault Captur propose désormais une offre essence (TCe 90 et 140), GPL (TCe 100 GPL) et hybride Plug-in (E-TECH plug-in Hybride 160) et proposera dans les semaines et mois à venir des versions E-TECH Hybride.

La version hybride rechargeable du Captur sera commercialisée au mois de mai 2020. Appelée E-Tech, cette déclinaison permettra de circuler en mode 100% électrique durant 50 kilomètres et jusqu'à 135 km/h en milieu mixte. En milieu urbain, l'autonomie électrique WLTP grimpe à 65 kilomètres. Ce Captur hybride rechargeable développera 160 chevaux et sera doté d'un moteur essence 1,6L spécialement retravaillé pour l'occasion, ainsi que de deux moteurs électriques de 49 et 23 kW. Côté modes de conduite, un mode Pure permettra d'utiliser seulement le moteur électrique (si la charge de la batterie est suffisante). Un mode Sport permettra d'avoir toute la puissance des deux moteurs, et un mode E-Save permettra d'utiliser en priorité le moteur thermique et le frein régénératif afin de préserver la charge de la batterie. A noter que le volume de chargement devrait être rogné sur ce Captur E-Tech, le double fond du coffre étant utilisé pour stocker le câble de recharge.

Inévitablement, la deuxième mouture du Captur se dote des aides à la conduite les plus en vogue et déjà proposées sur certains modèles Renault. On retrouve ainsi en option la conduite semi-autonome, avec le régulateur de vitesse adaptatif (doté d'une fonction Stop & Go) et le maintien dans la voie. L'Easy Park Assist est également proposé : il "gère la direction pour l'entrée et la sortie de parking, en créneau, en épis et en bataille". Le Captur est disponible avec une caméra 360 degrés "qui offre une vue du dessus de la voiture pour détecter facilement les obstacles". Une caméra frontale équipe la voiture pour prévenir le conducteur des limitations de vitesse (lecture des panneaux).

Outre ces aides, le nouveau Captur sera proposé avec un avertisseur d'angle mort et le freinage actif d'urgence avec détection des piétons et cyclistes. Les utilisateurs du Captur retrouveront également un commutateur automatique de feux de route. La personnalisation fait quant à elle son grand retour (pour rappel, elle avait contribué au succès de la première génération du SUV). Le nouveau Captur pourra ainsi être customisé selon vos envies avec 11 teintes de carrosserie disponibles, quatre teintes de pavillon et trois packs "de personnalisation extérieure" attendus à la commercialisation de la voiture. Le toit ouvrant pourra lui aussi être customisé avec quatre coloris différents. Renault assure que son nouveau Captur pourra être personnalisé selon "90 combinaisons possibles". A bord, "18 configurations d'ambiance intérieure" seront disponibles. Le SUV peut également être équipé de jantes 18 pouces.

Avec l'apparition de la version sportive RS Line, Renault en profite pour augmenter les prix de son SUV et supprime également sa version Diesel. Ce dernier débute désormais à 21 750 euros avec la finition Zen de base et la motorisation essence TCe de 90 chevaux. Pour obtenir un modèle un peu mieux équipé, il faudra débourser au minimum 24 350 euros selon nous, afin de partir sur un Captur en finition Intens avec cette même motorisation essence 90 chevaux. Pour la nouvelle version sportive RS Line, il faudra débourser au minimum 28 350 € alors que pour les versions E-TECH, le prix s'envole déjà à hauteur de 34 850 euros pour la version Intens. Voici ci-dessous la grille des tarifs du nouveau Renault Captur :

Finition / Moteur TCe 90 TCe 100 TCe 140 TCe 140 EDC FAP E-TECH Plug-in 160 Captur Zen 21 750 € 21 750 € 23 600€ 25 550 € - Captur Intens 24 350 € 24 350 € 26 200 € 28 150 € 34 850 € Captur Initiale Paris - - - 31 850 € 38 550 € RS Line 28 400 € 30 350 € 37 050 € Business 22 350 € 22 350 € 24 200 26 150 €

Concernant le tarif des différentes options, on sait que l'aide au parking avant avec caméra de recul est facturée 350 euros, la caméra 360 degrés est à 600 euros, la climatisation auto et l'allumage auto des essuie-glaces coûte 450 euros, et le pack Easy Link avec écran 9,3 pouces est facturé 800 euros. Il faudra également débourser 900 euros supplémentaires afin d'obtenir le pack sécurité, qui comprend l'assistant autoroute et trafic, le détecteur d'angles morts, et le régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go et volant chauffant.

Le nouveau Renault Captur est bien évidemment déjà disponible dans les concessions depuis la fin de l'année 2020. La version 2021 RS Line est également déjà disponible alors que les versions E-TECH Hybride devraient arriver d'ici quelques semaines ou mois.

Ce nouveau Renault Captur peut-il s'imposer face à son futur concurrent direct, le nouveau Peugeot 2008 ? La nouvelle génération de ces deux modèles phares du marché du SUV compact a fait son apparition au début de l'été 2019, et sera commercialisée prochainement (les commandes s'ouvrent en novembre 2019 pour le Captur, tandis que le 2008 devrait sortir en 2020). Le 2008 mise sur un design massif, un côté dynamique et une motorisation électrique (le e-2008), tandis que le Captur préfère jouer sur son côté pratique et sur des motorisations plus traditionnelles. Il sera en effet proposé en version hybride rechargeable. Lequel de ces deux SUV faut-il choisir ? Qui du nouveau Captur et du nouveau 2008 est le moins cher ? Lequel de ces deux SUV est le mieux équipé ? Découvrez le premier comparatif entre le Renault Captur et le Peugeot 2008 !