Renault 4 E-Tech : le petit crossover électrique peut-il être aussi populaire que la "4L" ?

Renault a dévoilé lors du Mondial de l'Auto 2024 la R4 E-Tech inspirée de l'iconique "4L". Transformée en petit SUV 100% électrique, elle va devoir séduire un nouveau public.

Après la R5, Renault a voulu redonner vie à un autre de ses modèles qui ont marqué l'histoire de l'automobile : la Renault 4. Voiture populaire par excellence dans les années 60 et 70, l'iconique "4L" avait disparu des chaînes de production au début des années 90. Près de 35 ans plus tard, le constructeur français a dévoilé sa toute nouvelle Renault 4 lors du Mondial de l'Auto 2024.

La citadine de l'époque s'est adaptée aux codes de l'époque. Plus robuste et ultra connectée, la future R4 est un petit SUV destiné aux familles. Comme la nouvelle R5, révélée au mois de février dans le cadre du Salon de Genève, mais aussi les derniers modèles Megane et Scenic, la R4 sera elle aussi 100% électrique. C'est donc encore un pari risqué pour la marque au losange qui réduit ses modèles les plus populaires à la seule énergie électrique, donc vendus à des prix plus élevés. En attendant de savoir si la R4 E-Tech connaîtra le succès de sa devancière, partons à sa découverte.

Les principales informations de la R4 E-Tech

La nouvelle Renault 4 ne partage pas, et c'est bien normal, les dimensions de celle produite dans les années 60. Plus longue de 49 centimètres (4m14 vs 3m65), plus large de 31 cm (1m80 vs 1m49) et plus haute de 7 cm (1m57 vs 1m50), la petite Renault a changé de gabarit. De citadine, elles est devenue un petit SUV.

La silhouette de la nouvelle Renault reste toutefois assez fidèle à celle de la "4L". La calandre très verticale, le capot et le toit tout plat, la hauteur de caisse un peu surélevée, et même la custode arrière en forme de trapèze, sont autant d'éléments qui rappellent la version d'antan.

A l'arrière, les feux modernisés sont aussi ovales que les phares sont ronds sur la face avant. Le hayon, électrique sur certaines versions, est lui aussi très vertical. Le nouveau logo de la marque n'est pas repris, seul Renault est écrit en toutes lettres tandis qu'un 4 indique le nom du modèle.

A bord de la voiture, si vous êtes déjà monté dans la nouvelle R5, circulez il n'y a rien à voir (ou presque). La R4 E-Tech reprend la planche de bord de sa petite sœur, avec notamment deux écrans de 10 pouces et les mêmes fonctionnalités multimédia avec OpenR Link qui bénéficie de Google intégré. Là où la R4 se distingue, et à son avantage, c'est qu'elle possède la fonction One Pedal qui permet l'arrêt total du véhicule sans appuyer sur la pédale de frein grâce au système de freinage régénératif, lequel s'utilise avec deux palettes situées derrière le volant.

Si les passagers arrière sont très à l'étroit dans la nouvelle R5, l'espace est beaucoup plus appréciable dans la R4. L'empattement en hausse et les 22 centimètres de plus du crossover électrique permettent cette habitabilité beaucoup plus généreuse pour voyager dans de bien meilleures conditions.

Sur certaines versions (Techno et Iconiq), la nouvelle R4 profite d'un toit ouvrant en toile, énième clin d'œil à la version du siècle dernier. L'ouverture est très grande puisqu'elle mesure 92 centimètres de longueur et 80 de large. De quoi en faire profiter à tous les passagers lors des belles journées de printemps et d'été. Les versions sans toit ouvrant sont dotées de barres de toit.

Les motorisations

Aucune surprise sous le capot. Comme attendu, la future Renault 4 va reprendre les moteurs et les packs de batterie de la Renault 5. Le client aura donc le choix entre la batterie de 40 kWh qui alimentera un moteur électrique de 120 chevaux et celle de 52 kWh associée au moteur de 150 chevaux. La marque au losange annonce 300 kilomètres d'autonomie en cycle WLTP pour la première et 400 kilomètres pour la seconde.

Au niveau de la recharge, les deux batteries passent de 10 à 100% en 3h30 avec le chargeur AC (courant alternatif) de 11 kWh et de 15 à 80% en 30 minutes avec le chargeur rapide DC (courant continu) de 100 kWh pour la batterie de 52 kWh et de 80 kWh pour la batterie de 40 kWh.

Quand sortira la R4 E-Tech ?

Dévoilée en octobre 2024, la nouvelle Renault 4 sera fabriquée à Maubeuge, dans le Nord, en 2025. Sa commercialisation devrait débuter à la fin du premier semestre.

Quel sera le prix de la nouvelle Renault 4 électrique ?

On ne le sait pas encore. Mais Luca de Meo, le directeur général du groupe Renault, a laissé un indice lors de l'ouverture du Mondial de l'Auto. Le premier prix de la future Renault 4 devrait se situer sous les 30 000 euros. Ce serait 5 000 euros de plus que l'entrée de gamme de la Renault 5 (pas encore disponible à ce tarif-là), ce qui semble assez cohérent pour un véhicule davantage destiné aux familles. Reste à savoir si une voiture à 30 000 euros peut être populaire. Pas sûr du tout.