Ferrari Omologata : un modèle unique dévoilé, les photos

Ferrari a levé le voile lundi 28 septembre sur une nouveauté unique baptisé Omologata. Ce coupé est destiné à un seul et unique client.

Croiser une Ferrari dans la rue n'arrive pas tous les jours, à moins de résider à Monte-Carlo ! Mais même les Monégasques auront bien du mal à apercevoir la dernière création de la marque au Cheval cabré : l'Omologata dévoilée le lundi 28 septembre. La raison est simple, il s'agit d'un "on-off", soit un modèle unique créé pour un seul client et donc produit à un unique exemplaire. Ce client bien mystérieux a commandé un modèle qui fait la part belle à la riche histoire de Ferrari. Le nom Omologata est ainsi un discret hommage à la GTO (Gran Turismo Omologato), l'un des bolides mythiques de Ferrari.

Le prix est bien entendu un mystère, au contraire de nombreux éléments dévoilés par la marque italienne. On sait ainsi que cette Omologata repose sur la 812 Superfast, l'un des derniers modèles présentés par Ferrari, qu'il en reprend le V12 atmosphérique de 800 chevaux et... les feux avant. Pour le reste, l'Omologata se distingue avec notamment un hayon revu et remplacé par un pan de carrosserie aux nombreuses ouvertures. A l'arrière, la ligne rappelle aussi les audacieux coupés de Ferrari comme la 250 LM et 250 GTO. L'intérieur comprend aussi des clins d'oeil plus ou moins gros, comme les poignées de porte inspirés là aussi de la GTO. Découvrez toutes les photos en cliquant sur la photo ci-dessus.