Bon plan aspirateur sans fil : l'aspirateur robot Midea à moitié prix

BON PLAN ASPIRATEUR SANS FIL. Généralement assez onéreux, les aspirateurs sans-fil disposent parfois de belles promotions. C'est le cas actuellement sur l'aspirateur robot Midea M7 disponible à moitié prix chez Rakuten.

Qu'il est loin le temps des balais et des brosses. De nombreux foyers sont équipés en aspirateurs qui se déclinent désormais en plusieurs versions selon vos besoins et budgets : des produits classiques, des sans-fil, des robots... Chacun y trouvera son compagnon de ménage idéal. Ces aspirateurs, disponibles généralement chez plusieurs revendeurs agrées, sont régulièrement concernés par des promotions intéressantes. Si vous êtes à la recherche d'un bon aspirateur à moindre coût, ces baisses de prix peuvent être idéales pour vous équiper.

Un aspirateur robot Midea à moitié prix

Si vous n'êtes pas un grand féru du ménage, pourquoi ne pas laisser un robot le faire à votre place ? C'est là le grand avantage des aspirateurs autonomes qui permettent de nettoyer votre intérieur sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ces produits sont cependant assez onéreux, c'est pourquoi il peut être intéressant de profiter de promotions. L'aspirateur robot Midea M7 peut être ce dont vous avez besoin. Ce robot dispose d'une bonne autonomie grâce à sa batterie de 5200mAh. Il est avant tout recommandé pour les sols plats, mais dispose tout de même d'une technologie anti-chute et anti-collision qui lui permet de visualiser les obstacles sur son chemin. Habituellement proposé à 599 euros, l'aspirateur robot Midea M7 est actuellement en promotion sur le site de Rakuten et disponible à 295 euros. Une belle affaire qui risque de ne pas durer !

De belles d'économies sur l'aspirateur multifonction Rowenta

Rowenta est une marque allemande spécialisée dans la production de produits électroménagers. Qu'il s'agisse de fer à repasser, de ventilateur ou d'aspirateur, le constructeur s'évertue à proposer différentes références à des prix variables afin d'être disponible au plus grand nombre. En 2018, la marque était même élue n°1 des aspirateurs en France selon un panel de ventes externes. Si vous souhaitez vous aussi faire l'acquisition d'un aspirateur sans fil de la marque, sachez qu'Amazon propose une belle promotion sur le Rowenta Air Force 360. Habituellement disponible pour 329,99 euros, l'aspirateur est actuellement vendu à seulement 255 euros chez certains revendeurs.

Cet aspirateur puissant et polyvalent dispose notamment d'une autonomie de 30 minutes en moyenne. Il est notamment livré avec plusieurs brosses afin de pouvoir s'adapter à tout type de surface (carrelage, sols durs, tapis, etc...) et recoins à nettoyer. Il est également très maniable grâce à son poids de 2,8 Kg et ses différentes configurations. Notez cependant que ces prix sont amenés à évoluer rapidement en fonction des stocks disponibles.