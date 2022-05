"Festival de Cannes : "Sans filtre" Palme d'or 2022, le palmarès complet"

FESTIVAL DE CANNES 2022. "Sans filtre" ("Triangle of Sadness") de Ruben Östlund a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes 2022, ce samedi 28 mai 2022. Découvrez le palmarès complet de cette 75e édition.

22:30 - Quand aura lieu la prochaine édition du Festival de Cannes ? FIN DU DIRECT. Le Festival de Cannes vient d'achever son édition 2022 avec le sacre de "Sans filtre", réalisé par Ruben Östlund. Pour l'heure, la date de la prochaine édition de l'événement qui anime chaque année la Croisette n'est pas encore connue. Elle devrait avoir lieu courant du mois de mai, date habituellement privilégiée. L'an dernier, en raison de la crise sanitaire, le Festival de Cannes avait dû se tenir exceptionnellement en juillet, mais les organisateurs n'avaient pas caché qu'ils préféraient le mois de mai pour le plus grand festival de cinéma mondial.

22:16 - Le palmarès complet du Festival de Cannes 2022 Le Festival de Cannes 2022 a enfin rendu son palmarès. "Sans filtre" de Ruben Östlund a remporté la Palme d'or cette année. "Close" de Lukas Dhont et "Stars at Noon" de Claire Denis ont remporté ex-aequo le Grand prix, tandis que Park Chan-Wook s'est vu remettre le Prix de la mise en scène pour "Decision to leave". Côté interprétations, c'est Song Kang-ho ("Les bonnes étoiles") et Zar Amir Ebrahimi ("Les nuits de Mashaad") qui ont été sacrés. "Boy from heaven" a reçu le Prix du scénario", "Les huit montagnes" et "Hi-han" le Prix du jury ex-aequo. Enfin, "Tori et Lokita" des frères Dardenne a reçu un prix spécial à l'occasion de la 75e édition du Festival de Cannes.

22:04 - Qui est Ruben Östlund, réalisateur aux deux Palmes d'or ? Ruben Östlund a remporté sa deuxième Palme d'or grâce à "Sans filtre". Ce réalisateur suédois, âgé de 48 ans, a déjà plusieurs films à son actif. Son premier long-métrage, "The Guitar Mongoloid", sort en 2004. "Force majeure" a permis de le découvrir sur la scène internationale, tandis que "The Square" lui a permis de remporter sa première récompense suprême au Festival de Cannes, en 2017.

21:55 - Quand sort "Sans filtre", la palme d'or du Festival de Cannes 2022 ? "Sans filtre" de Ruben Östlund a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes 2022. Il faudra toutefois patienter avant de pouvoir découvrir ce long-métrage, satire sur les hyper-riches, en France. Cette comédie dramatique n'a, en effet, pas encore de date de sortie en France.

21:50 - De quoi parle la Palme d'or 2022 ? "Triangle of Sadness" a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes 2022. Ce long-métrage suédois est une satire avec Woody Harrelson, Charlbi Dean et Harris Dickinson. On y suit un couple de mannequins, invités sur une croisière destinée aux plus riches de la planète.

21:48 - "Triangle of Sadness" remporte la Palme d'or 2022 Après une longue liste de récompenses remise ce samedi 28 mai 2022, le Festival de Cannes s'est conclu par la remise de la Palme d'or 2022. C'est "Triangle of Sadness" ("Sans filtre"), réalisé par Ruben Östlund, qui a remporté la récompense suprême de cette 75e édition.

21:36 - Le Grand Prix sacre "Close" et "Stars at Noon" ex-aequo Deux films ont remporté le Grand Prix lors du Festival de Cannes 2022. "Close" de Lucas Dhont et "Stars at Noon" de Claire Denis ont remporté cette récompense, la plus importante après la Palme d'or, des mains de Javier Bardem.

21:30 - Park Chan-Wook remporte le Prix de la mise en scène Le prix de la mise en scène récompense chaque année un réalisateur pour le travail spécifique qu'il a apporté sur la mise en scène de son film. Pour cette 75e édition, c'est Park Chan-Wook qui a remporté cette récompense pour son film "Decision to leave". Il a reçu le prix des mains de Nicolas Winding Refn, en ajoutant "It's fucking cool !"

21:25 - Un prix spécial remis pour le 75e anniversaire ! Pour célébrer le 75e anniversaire du Festival de Cannes, un prix spécial a été remis par le jury présidé par Vincent Lindon. Il a récompensé Jean-Pierre et Luc Dardennes pour "Tori et Lokita". Un nouveau prix à Cannes à ajouter au palmarès des deux réalisateurs, qui sont des habitués de la Croisette.

21:23 - Vincent Lindon et Carole Bouquet s'embrassent ! Après qu'un couple ait été récompensé du Prix du Jury et s'est embrassé sur scène, Carole Bouquet a invité Vincent Lindon à la rejoindre sur scène... et à l'embrasser ! Le président du jury ne s'est pas fait prié et a donné un baiser à l'actrice, qui a ajouté : "c'est ça, le cinéma !"

21:16 - Le prix du jury récompense "Les Huit Montagnes" et "Hi-Han" L'un des prix remis au Festival de Cannes, en plus du Grand Prix et de la Palme d'or, est le Prix du Jury. En 2022, c'est "Les Huit Montagnes" de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen et "Hi-han" de Jerzy Skolimowski qui ont reçu ex-aequo ce prix.

21:14 - Dans quels films a-t-on pu voir Song Kang-ho ? Song Kang-ho a remporté le prix d'interprétation au Festival de Cannes pour son rôle dans "Les bonnes étoiles". Auparavant, l'acteur sud-coréen avait brillé dans "Parasite", "Snowpiercer" et Memories of murder".

21:11 - Song Kang-ho sacré pour le prix d'interprétation masculine de Cannes 2022 Le prix d'interprétation masculine a été remis au Festival de Cannes 2022 des mains de Diane Kruger. C'est Song Kang-ho, acteur qui apparaît dans "Les bonnes étoiles", qui a reçu ce prix récompensant le meilleur acteur de tous les films présentés au sein de la compétition officielle. Cette annonce a fait l'objet d'une standing-ovation au sein du public cannois.

21:06 - Le Prix du scénario remis à "Boy from heaven" Après le prix d'interprétation féminine, c'est au tour du Prix du scénario d'être remis à Cannes ce samedi soir. Cette récompense, récompensant l'écriture d'un film et ses histoires, a été remis à "Boy from heaven", réalisé et écrit par Tarik Saleh.