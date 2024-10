Cette série française palpitante d'Amazon est la meilleure à voir cette semaine

Plongée dans les coulisses d'un programme TV culte grâce à cette nouvelle série française en 6 épisodes, disponible sur Prime Video. On l'a vu, et voici notre critique avant sa sortie.

"On regarde quoi ce soir ?" Face aux multitudes de programmes mis en ligne chaque mois par les plateformes de streaming, il est de plus en plus difficile de faire un choix. Ne cherchez plus : cette semaine, on vous conseille de lancer cette nouvelle série française, librement inspirée de faits réels.

Créée et écrite par Matthieu Rumani et Nicolas Slomka (Family Business), Culte raconte comment M6 a créé sa nouvelle émission en 4 mois, Loft Story, sans savoir qu'elle redéfinira à jamais les contours de la télévision française. Si les téléspectateurs ont pu découvrir le "Loft" en 2001, avec ses candidats emblématiques (Loana en tête, mais également Steevy ou Jean-Edouard), la série s'attache à montrer les points de vue de ses créateurs. Alexia Laroche-Joubert, qui a produit l'émission en 2001 et a inspiré le personnage joué par Anaïde Rozam, est d'ailleurs l'une des productrices de Culte.

Marie Colomb jour Loana dans "Culte". © © Fanta Kaba

Nous avons pu voir Culte, également portée par César Domboy et Sami Outalbali , avant sa sortie. Et même si vous n'êtes pas un aficionados de la téléréalité, nous vous recommandons de laisser une chance à cette série rythmée et pleine de suspense. Ecrit avec précision et justesse, le récit de la création d'une émission télévisée est passionnant, et le parcours de ces personnages, retors mais jamais unidimensionnels, est palpitant.

Mais Culte n'est jamais complaisante avec son sujet et n'hésite pas à dénoncer le monstre de télévision qu'est Loft Story, abordant à la fois les horaires à rallonges qui détruisent les employés de la boîte de production, les conflits de génération, les coups bas des uns et des autres, le concept d'enfermement critiquable, les vies privées et familiales impactées par le programme, l'obsession malsaine qu'engendre un tel voyeurisme, ou le cynisme des créateurs du programme, prêts à tout pour faire de l'audience.

Au milieu de ce tourbillon, on retrouve Loana, magnifiquement incarnée par Marie Colomb, une jeune femme naïve, en galère, qui tente désespérément de se rebeller face à ceux qui la manipulent. Un portrait touchant, bien loin de la bimbo des plateaux souvent moquée.

Culte est une série en six épisodes seulement, d'une durée d'une heure chacun environ, à voir uniquement en streaming. C'est sur la plateforme de streaming d'Amazon, Prime Video, qu'il faut se rendre pour découvrir la déflagration qu'a provoqué la création de Loft Story. Elle est mise en ligne le 18 octobre.