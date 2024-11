"Une voiture, une femme, un frigo..." : après avoir créé le malaise, Claude Lelouch "demande pardon"

Après des propos polémiques sur le plateau de CNews comparant le fait de changer une femme au fait de remplacer un réfrigérateur ou une voiture, Claude Lelouch a pris la parole pour s'excuser.

"Les femmes mariées devraient remercier les maîtresses". Claude Lelouch a créé le malaise sur le plateau de CNews mercredi 13 novembre alors qu'il s'exprimait sur sa vision du couple et de la fidélité face à Pascal Praud. Le réalisateur de 87 ans, qui vient de sortir son dernier film Finalement, a ainsi estimé que "très souvent, quand on va ailleurs, on est content de rentrer à la maison".

Pire encore, il n'a pas manqué de comparer une femme à plusieurs objets : "Quand je dis qu'on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux, c'est vrai que ce soit pour une voiture, une femme, un frigo, n'importe quoi…" Ces propos ne sont absolument pas passés et le cinéaste s'est retrouvé sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux et de la part de téléspectateurs, qui ont jugé ces déclarations sexistes.

Rappelons que ces propos tombent à un moment où le cinéma français est secoué depuis plusieurs années par une vague #MeToo, tentant grâce à la parole de plusieurs personnalités du milieu de remettre en question son fonctionnement et ses institutions.

"Mes propos déplacés et maladroits ont blessés"

Ce vendredi 15 novembre, face à la controverse, Claude Lelouch a pris la parole pour s'excuser. Dans un message publié sur X, il assure avoir "expliqué pendant une demi-heure que les femmes m'avaient fait grandir, que je leur devais tout, que l'amour passait par l'admiration". En effet, il a mentionné sur le plateau de CNews son couple avec Valérie Perrin, assurant avoir "plein d'admiration pour cette femme, et cette admiration, c'est de l'amour".

Mais cela n'a pas été suffisant pour atténuer ses propos sur la fidélité et la comparaison qu'il a pu faire sur les femmes. C'est pourquoi, sur X, il a assuré que "toute [sa] vie, [il a] répété que les femmes étaient des hommes réussis". Puis de regretter le fait qu'on ne retienne de son discours seulement les propos cités plus hauts, "sortis de leurs contexte et repris partout".

"Cela m'attriste profondément. Je respecte les femmes depuis toujours, celles auxquelles j'ai dédié 51 films, et encore davantage dans mon dernier. Mes propos déplacés et maladroits ont blessés, je vous en demande pardon".