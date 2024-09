Le Brésil maintient son ban de X, quelles suites pour le réseau social ?

Malgré plusieurs attaques et menaces de la part d'Elon Musk, le Gouvernement Brésilien décide de maintenir son ban du réseau social X.

Le réseau social X (anciennement baptisé "Twitter") est désormais banni au Brésil. Cette décision provenant du juge Alexandre de Moraes est la suite logique à plusieurs années de confrontations avec Elon Musk, récent propriétaire du réseau social X et de l'entreprise du même nom.

Au terme de plusieurs avertissements de la part du Gouvernement Brésilien, l'accès au réseau social est désormais interdit et bloqué dans l'ensemble du pays. Les autorités ont également avertit la population quant à l'utilisation illégale d'un VPN pour contourner l'interdiction au réseau social en menaçant d'une amende l'ensemble des utilisateurs tentés par cette idée.

Sur son profil X, Elon Musk enchaine les réponses et menaces envers le juge Alexandre de Moraes, qu'il accuse de ne pas respecter plusieurs lois nationales. Le propriétaire de X a également décidé de la création d'un profil officiel lié à ces accusations.

La Cour Suprême Brésilienne maintient le ban de X

Ce lundi 2 septembre, ce sont cinq membres de la Cour Suprême Brésilienne qui ont voté pour le maintien du ban du réseau social X sur le territoire tant qu'Elon Musk refusera de nommer un responsable légal pour l'entreprise dans le Pays et de bannir certains comptes. Certains membres de la Cour ont cependant exprimé leur désaccord quant à l'interdiction d'utiliser un VPN pour accéder au réseau social, estimant qu'une telle amende ne devrait pas être infligée à tous les utilisateurs.

En marge de ce ban de X au Brésil, les alternatives au réseau social ont observé une forte hausse de nouveaux utilisateurs notamment sur Bluesky et Threads.

Que va t-il se passer pour X ?

En plus du ban de X sur internet, la Cour Suprême du Brésil aurait également sommé les multiples fournisseurs d'accès à internet du pays ainsi que les différentes boutiques d'applications de prendre des mesures pour bloquer l'installation et l'utilisation du réseau social sur le territoire.

Pour Elon Musk, la solution à ce problème pourrait se jouer sur deux tableaux : la complaisance ou la riposte. Le propriétaire de X pourrait se plier aux exigences de la Cour Suprême en nommant un responsable légale pour l'entreprise dans le pays ainsi qu'en ordonnant le blocage de comptes jugés comme répréhensibles par les membres de la Cour. L'autre solution, et ce qui semble la plus probable pour Musk, serait de continuer à attaquer la Cour Suprême et ses membres sur son réseau social et de faire jouer l'opinion publique.

Le juge Alexandre de Moraes a, de son côté, continué ses actions envers le réseau social en ordonnant un blocage de son utilisation via l'ensemble de satellites Starlink. Pour rappel, il s'agit d'un réseau internet géré par l'entreprise SpaceX dont Elon Musk est cofondateur.