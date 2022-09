Halo Infinite : les modes coop et Forge repoussés à novembre

Mauvaise nouvelle pour les fans d'Halo. La campagne coopérative d'Halo Infinite, qui devait être déployée cet été, a finalement été repoussée à novembre.

[Mise à jour le 2 septembre 2022 à 13h40] Halo Infinite enchaîne décidément les déboires. Acclamé à sa sortie il y a un peu moins d'un an, le jeu tarde à présenter des fonctionnalités promises et essentielles pour beaucoup de ses fans. Dans le viseur des critiques, le mode Forge et le mode coop pour la campagne, progressivement repoussés par 343 Industries. En effet, le studio a annoncé ses plans pour l'hiver, et ils impliquent un report de l'arrivée des modes coop et Forge. Un petit camouflet pour beaucoup de joueurs qui attendent de découvrir les aventures de Master Chief sur l'installation Zeta accompagnés ! On vous explique tout.

Roadmap de l'hiver pour Halo Infinite © 343 Industries

C'était la grande question qui entourait la sortie d'Halo Infinite en décembre dernier : quand pourrons-nous découvrir l'open-world de la campagne du jeu en coopération ? En effet, la campagne solo en coopération est au cœur de tous les Halo depuis Halo 2, un élément essentiel voire incontournable qui commence à nous manquer un petit peu dans l'immensité des paysages de l'installation Zeta. Or, nous avons une mauvaise nouvelle pour cette nouvelle fonctionnalité. Le mode coop est prévu pour la mise à jour d'hiver, qui devrait arriver le 8 novembre prochain. Seulement, le patch d'hiver représente aussi une période, donc la campagne coop pourrait très bien arriver entre le 8 novembre et le 7 mars 2023.

Tout ce que l'on a écrit dans le paragraphe précédent s'applique au mode Forge d'Halo. Absent au lancement du jeu, cet outil de création et de modification d'environnements et de scénarios, présent dans la franchise depuis Halo 3, nous manque un petit peu. Mais encore une fois une bonne nouvelle : 343 Industries a assuré vouloir nous présenter le mode Forge en même temps que le mode coopératif, nous devrions donc le découvrir dès novembre prochain.

Outre les grandes nouvelles concernant les modes solo et coop d'Halo Infinite, la star du jour c'est bien le multijoueur free-to-play. Ce dernier se voit offrir une toute nouvelle saison, la saison 2, qui nous proposera une tonne de nouveau contenu en plus d'un tout nouveau battle pass. Ce dernier ne nous a pas été encore révélé, mais sachez que vous disposerez d'une longue période pour en passer les 100 niveaux, s'étendant du 3 mai au 7 novembre prochain. On y retrouve 3 nouveaux modes de jeu, Roi de la Colline, Dernier Spartan en Vie et Land Grab. On pourra aussi découvrir deux nouvelles cartes, Catalyst et Breaker.

On vous en parlait dans l'introduction, le mode solo d'Halo Infinite semble séduire autant que son populaire multijoueur. Avec un score de près de 86/100 sur Metacritic (79 critiques) cette nouvelle exclusivité Xbox et PC semble se hisser au niveau des attentes de la presse. Une note qui surpasse celle du précédent chapitre, Halo 5 : Guardians (84/100) et égale celle du populaire Halo 4. L'adoption d'un style de jeu "open-world" semble grandement plaire, un modèle qui bénéficie grandement de l'esprit "bac à sable" caractérisant depuis longtemps la franchise. Le joueur est plus libre, les problèmes diffèrent et leurs solutions aussi, créant un univers propice pour la saga épique du Spartan 117. C'est du moins l'avis de Gamespot, qui lui attribue un très beau 90/100 : "Il se trouve que la franchise a pris un risque qui valait le coup car Halo Infinite est un jeu incroyable. Certes, quelques facettes du scénario ont des faiblesses mais c'est peu dérangeant dans un jeu qui semble avoir la meilleure campagne solo depuis des années, et nous montre une excellente évolution de ce qu'Halo peut devenir." Même avis du côté de JVC qui lui offre 16/20 : "Certes, dans l'inconscient collectif, Halo a toujours été un FPS se déroulant dans de vastes environnements. Mais Infinite livre enfin une vision aboutie de ce que peut donner Master Chief à l'intérieur d'un univers à la hauteur de sa réputation. En plus de ne comporter que peu de stigmates de son développement tumultueux, le jeu parvient à rendre John-117 si fun à incarner qu'il est difficile de lâcher le pad une fois la campagne débutée."

Dans les côté négatifs, on retient beaucoup une certaine légèreté du côté de l'écriture. Les séquences de gameplay sont un peu moins épiques, un peu moins spectaculaire. C'est l'avis de IGN France qui le note 80/100 : "Master Chief est de retour pour ses fans, avec un excellent gameplay et un multijoueur solide. Les fans apprécieront le côté "bon vieux temps" de l'histoire, probablement plus que les néophytes. Ils pourront aussi être frustrés par le fait que la narration ambitieuse s'arrête au moment ou elle aurait dû commencer." On note aussi beaucoup l'absence de la campagne coop (qui sera intégrée au jeu d'ici 3 à 6 mois), c'est le cas de Gameblog qui lui donne 80/100 : "Les sensations sont là, la musique est là et l'univers aussi. Et 343 parvient à rendre le jeu familier tout en ajoutant de nouvelles et bienvenues fonctionnalités. Halo Infinite semble aussi être l'histoire la plus intime de Master Chief à ce jour. C'est juste dommage que les joueurs doivent désormais attendre plusieurs mois avant de pouvoir jouer à la campagne en coopération, un essentiel à la série."

Par ailleurs pour certains, comme Paul Tassi pour Forbes, le mode solo manquait de quelque chose : "Je n'ai pas besoin d'une map immense à la Assassin's Creed prenant 200h à terminer, mais je crois que j'ai besoin de plus de diversité que ce que j'ai vu, et une meilleure histoire avec de meilleurs personnages." L'open world c'est bien beau, mais cela retire sans aucun doute au côté "épique" d'Halo. Les séquences d'action sont moins scriptées donc souvent moins grandioses, et bien que Master Chief soit présenté sous son meilleur jour dans Halo Infinite, les personnages qui l'entourent peuvent parfois sembler caricaturaux.

En résumé Halo Infinite semble nous proposer une campagne à la hauteur des attentes des fans. Le passage à un mode de jeu en monde ouvert offre de grandes possibilités de liberté au joueur, des possibilités renforcées par de nouveaux gadgets et fonctionnalités bienvenues. Le monde n'en est pour autant pas moins familier, et nous projette dans l'ambiance si particulière des jeux Halo. Si le joueur gagne en liberté, il perd cependant en spectacle, le scénario manquant en effet parfois de puissance. On notera aussi l'absence au lancement du mode Forge et du mode coop, ce-dernier semblant si souvent essentiel aux campagnes de la franchise.

On s'attendait à un jeu assez gourmand en ce qui concerne les spécifications PC recommandées et on a pas été déçus. Il faudra s'armer d'une configuration assez haut de gamme pour profiter du jeu dans les meilleures conditions. Une RTX 2070 ou une 5700 XT dans les cartes graphiques recommandées, ça surprend un peu tant ces cartes ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Il faut dire qu'Halo Infinite risque d'être l'opus le plus ambitieux de la franchise, avec son mode campagne en monde ouvert qui implique forcément une exigence plus grande envers les PC. Le mode multijoueur en revanche devrait être accessible avec des configurations légèrement inférieures à celles montrées ci-dessous :