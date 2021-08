Diablo 2 Resurrected : la bêta approche, toutes les infos

A l'ère des remakes et remasters en tout genre, Blizzard a décidé de passer un gros coup de peinture sur le titre le plus apprécié de sa franchise la plus diabolique. Diablo 2 Resurrected c'est pour la rentrée, et sa bêta approche. L'occasion de faire un petit tour de ses nouveautés.

Diablo est une franchise qui a marqué le début de notre millénaire. Un nom qui résonne aux oreilles des joueurs les plus vétérans, et qui n'est sûrement pas inconnu à celles des joueurs les plus jeunes. Et pour cause, c'est Diablo qui a popularisé le RPG hack and slash, un genre inspiré directement du comportement de certains joueurs un petit peu trop excités de l'épée dans le jeu de rôle Donjons et Dragons. C'est un modèle sur lequel se sont basés de nombreux jeux au début des années 2000, qui a engendré de gros succès, comme Baldur's Gate ou plus récemment Path of Exile, et qui est soutenu par une fanbase extrêmement fidèle. C'est d'ailleurs ce que Blizzard a compris en décidant de sortir Diablo 2 Resurrected, un remake de l'un de ses jeux les plus appréciés de tous les temps, ce qui n'est pas peu dire quand on parle du cinquième plus gros éditeur de jeux vidéo du monde. Avec ce coup de neuf sur un titre excellent, on ne prend pas énormément de risque à vous dire que Diablo 2 Resurrected sera probablement un gros succès et surtout un très bon moyen de patienter avant la sortie de Diablo 4.

Après un passage en alpha qui a permis à Blizzard d'écouter les nombreux retours de joueurs et de corriger certains aspects de Diablo 2 Resurrected, c'est maintenant la phase de bêta de Diablo 2 Resurrected qui approche. Blizzard n'a toujours pas communiqué de date exacte pour le début de cette phase de test, mais on sait qu'elle devrait avoir lieu au mois d'août. Il y aura deux phases de bêta distinctes, la première sera réservée aux joueurs ayant précommandé le jeu, tandis que la seconde sera ouverte à tous les joueurs. Vous l'aurez compris, si vous souhaitez accéder à cette bêta en accès anticipé, rien de plus simple il vous suffit de dégainer votre carte bleue et de précommander le jeu.

Créer un remake d'un jeu aussi légendaire et apprécié que Diablo 2 n'est pas une mince affaire. Il s'agit de trouver l'équilibre entre l'inclusion de nouveautés, qu'elles soient graphiques ou de gameplay, et le respect de l'essence originale d'un jeu qui a marqué les souvenirs de nombreux joueurs. Blizzard doit faire du neuf tout en préservant une certaine nostalgie, et après le tollé qui a suivi la sortie de Warcraft 3 Reforged, la compagnie américaine marche sur des œufs. Massacrer un grand classique c'était déjà trop, alors n'imaginons même pas les conséquences d'un échec similaire pour Diablo 2 Resurrected. Heureusement, il semblerait que cette fois-ci l'éditeur américain ait décidé de dialoguer beaucoup plus avec sa communauté, ce dont témoignent les retours de la phase d'alpha du jeu. Une bonne nouvelle, sans aucun doute.

Concernant l'aspect technique, Diablo 2 Resurrected est un remaster purement graphique du titre original. Aucune refonte ou rééquilibrage des mécaniques du jeu n'est prévue, de quoi plaire aux puristes qui pourront tout de même apprécier de nouvelles animations et des textures en 4K, ainsi qu'un son Dolby 7.1. Une autre fonctionnalité intéressante est que ce remake sera compatible avec les sauvegardes de parties sur Diablo 2, vous aurez donc la possibilité de donner un coup de neuf à votre ancien personnage. Vous pourrez aussi activer la récupération automatique des pièces d'or, et profiter d'un coffre partagé entre vos personnages.

Diablo 2 Resurrected est prévu pour le 23 septembre 2021. Et Blizzard a vu les choses en grand, puisqu'il sortira sur Nintendo Switch, PC (via Battle.net), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. D'ailleurs si en cours de partie vous souhaitez changer de plateforme de jeu, Diablo 2 Resurrected assure une progression partagée qui vous permettra de récupérer votre partie sur n'importe quelle console, ou PC.